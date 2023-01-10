Tivibu EuroLeague maçlarını seyirciyle buluşturacak

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa basketbolunun zirvesini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in zorlu çift maç haftası mücadeleleri Tivibu ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Avrupa’nın en iyi takımlarının mücadele ettiği EuroLeague maçlarını ekrana taşımaya devam ediyor.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 19 ve 20'nci hafta karşılaşmalarının sahne alacağı çift maç haftasına deplasman mücadeleleri ile başlıyor.

Hafta boyunca devam edecek olan maç takvimini Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile dış sahada, Bayern Münih ile iç sahada yapacağı maçlarla tamamlıyorken Anadolu Efes, Valensiya ve Barcelona’ya konuk oluyor.

Temsilcilerimizin zorlu çift maç haftası mücadeleleri Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe yeniden çıkışa geçmek istiyor

Verilen bilgiye göre, ligin ilk haftalarında liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, ilk beş oyuncularının sakatlanmasının ardından ağır bir düşüş yaşadı. Sakatlanan oyuncuların geri dönmesine rağmen EuroLeague’de son 5 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko, tekrar sakatlıklarla mücadele etmeye başladı.

Kulüp tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri, Tarık Biberovic ve İsmet Akpınar, Panathinaikos maçında kadroda olmayacaklar.

Koç İtudis'in yönetiminde sezon başındaki günlerine geri dönmek için önemli bir hafta geçirecek olan Fenerbahçe Beko, 10 Ocak Salı günü (bugün) saat 22.00’da Panathinaikos’a konuk oluyorken, Bayern Münih ile 12 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te evinde oynuyor.

Fenerbahçe Beko’nun çift maç hafta mücadeleleri Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Anadolu Efes play-off potasında

Sezona kötü başlangıç yapmasına rağmen geri dönüş sinyalleri veren Anadolu Efes, dalgalı performansına geçtiğimiz hafta ASVEL karşısında aldığı kritik galibiyetle nokta koydu. Play-off potasının şekillenmeye başladığı bu haftalarda Anadolu Efes, önemli iki maça çıkıyor. Valensiya ve Barcelona’ya konuk olacak olan Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Anadolu Efes, çift maç haftasından kayıpsız eve dönmenin peşinde.

17 maçta aldığı 9 galibiyetle bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun ardında 7’nci sırada olan Anadolu Efes’in deplasmanda geçireceği çift maç haftası maçlarından Valensiya mücadelesi, 11 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da oynanıyor.

Barcelona karşısında çıkacağı bir diğer deplasman karşılaşmasında ise ilk düdük 13 Ocak Cuma günü saat 22.30'da çalıyor.

Türkiye temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun mücadelelerinin yanı sıra EuroLeague’de oynan tüm maçlar, Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.