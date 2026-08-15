Trabzonspor, 25 bin kombine satışı hedefine ulaştı

Doğan, yaptığı açıklamada, bir hafta önce 25 bin kombine satış hedefini koyduklarını hatırlattı. Bugün belirledikleri hedefe ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Büyük Trabzonspor taraftarı yine taşın altına elini koymuş, kulübüne olan inancını ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Tüm taraftarlarımıza kulübümüz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Artık yeni hedefin belirleyicisi sizlersiniz. Çünkü biliyoruz ki Trabzonspor taraftarının olduğu yerde hiçbir hedef son değildir. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kulübümüze destek veren, bu armayla yaşayan, sevinen, üzülen ve bizimle birlikte yürüyen herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.

Doğan, hep birlikte uzun bir yolculuğa hazırlandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yolculuktaki en büyük gücümüz yine sizsiniz. Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Trabzonspor taraftarının bu sezon da üzerine düşenin fazlasını yapacağına, hem Türkiye'de hem Avrupa'da tribündeki gücüyle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum. 25 bin kez teşekkürler. Şimdi sıra bu büyük birlikteliği sahaya taşımakta. Omuz omuza, hep birlikte yeni zaferlere."