Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda olaylar çıktı

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı.

Maç sonu ortalık karıştı

Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Futbolcular içeri zor girdi

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.

Batshuayi Trabzonspor taraftarına döner tekme attı

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.

TFF'den açıklama:

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Yerlikaya: Soruşturma başlatıldı

Olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" paylaşımında bulundu.

Bakan Bak'tan yaşanan olaylarla ilgili açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.