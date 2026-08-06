Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu yarın başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak Boluspor-Manisa FK karşılaşmasıyla başlayacak. İlk hafta heyecanı 10 Ağustos'a kadar sürecek mücadelelerle devam edecek.
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligin açılış mücadelesinde Boluspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligin ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
21.30 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
8 Ağustos Cumartesi:
17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor (4 Eylül)
21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Ağustos Pazar:
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Aktepe)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
21.30 Vanspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
21.30 Bodrum FK-Bursaspor (Bodrum İlçe)
10 Ağustos Pazartesi:
21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor (Pendik)