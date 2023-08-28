“Türk yelkenciliğine Avrupa’nın dikkatini çekeceğiz”

Özlem SARSIN

Regatta’da bu yıl ilk kez J70 sınıfı tekneler de dahil edildi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arkas takımının da Athos, Porthos, Aramis ve D'artagnan isimli J70 sınıfı tekneler ile yarışta yer aldığını söyledi. Türk yelken sporuna yatçılık konusunda destek olmayı amaçladıklarını kaydeden Arkas, “Türk yelken sporuna yatçılık konusunda bir desteğimiz olsun istiyoruz.

Sırf kendi karasularımızda yarışmak hedefimiz değil, Türkiye’ye yabancı yelkencilerin ilgisini çekebilmeyi istiyoruz. Başlamadan bir yere varamıyorsunuz, bu nedenle Regatta’ya çok önem veriyorum. Türk yelkenciliğine Avrupa’nın dikkatini çekebilmek, rekabete değer bir Regatta olduğunu kanıtlamak, onları buraya davet edebilmek için önce onları orada yenmek gerekiyor.

Dolayısıyla 2015 yılında Malta’daki yarışları kazandık. Türkiye’de yarışmadığımız yer kalmadı, şimdi ise yurt dışındaki datalara hazırlanarak yarışlara gireceğiz” dedi.