"Türkiye’de benim hikayem sadece Fenerbahçe’dir"

27 Ekim 2017

Sosyal içerik ve paylaşım platformu Storia'da, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza, kullanıcıların sorularını yanıtladı.



Alex, favori golünden unutamadığı maçına, en sevdiği Türk şarkıcıdan "Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?" sorusuna kadar pek çok konuya değindi.

"Başkanlık için kimseyi desteklemem"

Alex de Souza, Fenerbahçe’deyken en değerli golünü Galatasaray’a karşı attığını, son dakikalarda gelen o gol sayesinde maçı kazandıklarını belirtti. (2010 – 2011 sezonu)

Fenerbahçe taraftarlarının Alex’e en çok yönettiği sorulardan biri de, Fenerbahçe Başkanı olarak Ali Koç’u mu yoksa Aziz Yıldırım’ı mı görmek isteyeceği konusunda oldu. Alex de Souza ise şu cevabı verdi: "Hayır, hiç kimseyi desteklemem. Aziz Yıldırım uzun süredir başkan ve kulüp için harika şeyler yaptı. Ali Koç ise Aziz Yıldırım’la çalıştı. Kim kazanacak? Benim için küçük bir mesele."



Alex, eğer Ali Koç başkan olursa kulüpte liderlik ya da yöneticilik pozisyonları düşünür müsün sorusuna ise "Hayır, hiçbir şey düşünmem. Ne olursa olsun; Ali Koç kazansın ya da Aziz Yıldırım devam etsin, gelmek istemiyorum" yanıtını verdi.

"Sezen Aksu ve Tarkan’a hayranım"

En sevdiği Türk sanatçıların Sezen Aksu ve Tarkan olduğunu belirten Alex, "Ne zaman Türkiye’yi düşünsem aklıma ilk gelen tablo Kadıköy’de oynanan maçlardır. Hiç bu kadar güzel bir atmosfer görmedim" dedi.

Hiç Galatasaray veya Beşiktaş forması giymeyi düşündün mü?

"Türkiye’de benim hikâyem sadece Fenerbahçe’dir"



Alex, bu soru karşısında ise "Hayır, asla. Galatasaray’a da Beşiktaş’a da çok saygı duyuyorum. Ama Türkiye’de benim hikâyem sadece Fenerbahçe’dir" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe’deyken oynadığın en iyi maç hangisiydi?

Başımdan geçen en iyi maç Fenerbahçe – CSKA Moskova karşılaşmasıydı. Kadıköy’de inanılmaz bir atmosfer vardı. Fenerbahçe’nin gruptan çıkmasını sağlayacak bir maçtı. Benim için gerçekten çok önemli bir gündü. (Fenerbahçe 3 – CSKA Moskova 1 / 2007-2008 Şampiyonlar Ligi)

Fenerbahçe senin için ne anlam ifade ediyor?

Çok fazla şey… Kısaca anlatmak zor. Kızım Türkiye’de doğdu. Büyük olan ise 3 aylıkken Türkiye’ye geldi. 20 yıl futbol oynadım. Bunun 8,5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Bu yüzden kulübe de insanlara da çok güçlü hislerim var. Çünkü bana hep çok güzel davrandılar. Kötü bir anı hatırlamıyorum. Kısa ömürlü oldu ama bana ve aileme harika davranıldı.

Sahaya girdiğinde 3 kere zıplıyorsun. Neden?

Batıl inançlıyım.

En güzel golün hangisiydi?

Kariyerimdeki en güzel gol Palmeiras ve Sao Paulo karşılaşmasındaydı. Fenerbahçe’de çok gol attım. Ama Kayseri Erciyesspor’u 6-0 yendiğimiz gün attığım 6. golün en havalı gol olduğunu düşünüyorum. (2006 - 2007 sezonu)

En büyük pişmanlığın nedir?

Gerçekten hiç yok. Şu an her şey yolunda. Önce kararlar veririz. Sonra bu kararların pozitif mi negatif mi olduğunu değerlendiririz. Geriye dönüp baktığımda pişman olduğum hiçbir şey yok.