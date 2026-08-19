Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi: İşte güncel sıralama
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Lyon ile 1-1 berabere kalmasının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 46.875'e yükseldi. Türkiye, güncel sıralamada 9'uncu basamaktaki yerini korudu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Fransa temsilcisi Lyon'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Sarı-lacivertlilerin aldığı beraberliğin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. UEFA'nın internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye'nin puanı 46.875'e çıktı.
Türkiye, bu puanla Avrupa'da 9'uncu sırada yer alırken, 8'inci basamaktaki Hollanda'nın 49.895 puanı bulunuyor. Türkiye'yi 44.325 puanla Polonya, 43.025 puanla Çekya ve 41.412 puanla Yunanistan takip ediyor.
İngiltere zirvede
Şampiyonlar Ligi'nde 18 Ağustos Salı günü oynanan play-off karşılaşmalarının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere 98.519 puanla zirvedeki yerini korudu. İngiltere'yi 84.232 puanla İtalya ve 78.618 puanla İspanya izledi.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
İngiltere – 98.519
İtalya – 84.232
İspanya – 78.618
Almanya – 76.688
Fransa – 65.296
Portekiz – 61.450
Belçika – 56.950
Hollanda – 49.895
Türkiye – 46.875
Polonya – 44.325
Çekya – 43.025
Yunanistan – 41.412