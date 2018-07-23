UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
Beşiktaş 3. tura çıkması halinde Lask-Lillestrom eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Abeerdeen-Burnley eşleşmesinin galibi ile tur mücadelesi verecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
Temsilcimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn engelini geçmesi halinde 3. ön eleme turunda çıkması halinde Lask-Lillestrom eleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir ise 3. turda Abeerdeen-Burnley müsabakasının galibi ile eşleşecek.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.