UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor (Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Fransız temsilci Olimpik Marsilya, İtalya ekibi Atalanta ile bir diğer İtalyan temsilci Roma ise Almanya'da sezonun açık ara en iyi takımı ve şampiyonu Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

Olimpik Marsilya-Atalanta ve Roma-Bayer Leverkusen maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Olimpik Marsilya (Fransa) ile Atalanta (İtalya), Roma (İtalya) ile de Bayer Leverkusen (Almanya) karşı karşıya gelecek. 2 karşılaşmada dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak.