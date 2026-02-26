UEFA kupalarında son 16 heyecanı: Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi TSİ 14.00’te yapılacak.

Türkiye’yi bu turda temsil eden Galatasaray, kura sonucunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.

Devler Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar arasında Arsenal, Bayern Münih, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri de yer alıyor.

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart’ta, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart’ta oynanacak.

Avrupa Ligi: Fenerbahçe için kritik kura

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek. Play-off turunda Nottingham Forest karşısında tur mücadelesi veren Fenerbahçe, turu geçmesi halinde İspanya’dan Real Betis ya da Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşecek.

Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Konferans Ligi: Samsunspor’un olası rakipleri

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00’da yapılacak. Play-off turunda Shkendija karşısında avantajlı konumda bulunan Samsunspor, turu geçmesi halinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları da 12 ve 19 Mart’ta oynanacak.