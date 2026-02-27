UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye 9. sıradaki yerini korudu
UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor, Shkendija’yı farklı skorlarla geçerek son 16 turuna yükselirken, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Nottingham Forest galibiyetine rağmen turnuvaya veda etti. Sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
UEFA Avrupa kupalarında Türk takımlarının play-off performansı netleşti. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi FK Shkendija karşısında üstün bir oyun sergileyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Samsunspor’a turu getiren goller 53. dakikada penaltıdan Ntcham, 70. dakikada Ndiaye ile 76 ve 90+2. dakikalarda Mouandilmadji’den geldi. Karadeniz temsilcisi, son 16 turunda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi cephesinde ise Fenerbahçe, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest karşısında rövanşta 2-1 galip gelmesine rağmen toplam skorda 4-2 geride kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin iki golünü Kerem Aktürkoğlu kaydederken, yeni transfer Sidiki Cherif bir asistle katkı verdi.
UEFA ülke puanı güncellendi
Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yenilendi. Türkiye, Samsunspor’un tur atlamasına rağmen Fenerbahçe’nin elenmesiyle 9. sıradaki yerini korudu.
Güncel sıralama şöyle:
İngiltere – 113,075
İtalya – 98,303
İspanya – 92,359
Almanya – 88,688
Fransa – 80,141
Portekiz – 69,266
Hollanda – 66,929
Belçika – 61,450
Türkiye – 51,075
Çekya – 48,225
Yunanistan – 47,112
Polonya – 46,125