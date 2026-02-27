UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye 9. sıradaki yerini korudu

UEFA Avrupa kupalarında Türk takımlarının play-off performansı netleşti. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi FK Shkendija karşısında üstün bir oyun sergileyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Samsunspor’a turu getiren goller 53. dakikada penaltıdan Ntcham, 70. dakikada Ndiaye ile 76 ve 90+2. dakikalarda Mouandilmadji’den geldi. Karadeniz temsilcisi, son 16 turunda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi cephesinde ise Fenerbahçe, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest karşısında rövanşta 2-1 galip gelmesine rağmen toplam skorda 4-2 geride kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin iki golünü Kerem Aktürkoğlu kaydederken, yeni transfer Sidiki Cherif bir asistle katkı verdi.

UEFA ülke puanı güncellendi

Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yenilendi. Türkiye, Samsunspor’un tur atlamasına rağmen Fenerbahçe’nin elenmesiyle 9. sıradaki yerini korudu.

Güncel sıralama şöyle:

İngiltere – 113,075

İtalya – 98,303

İspanya – 92,359

Almanya – 88,688

Fransa – 80,141

Portekiz – 69,266

Hollanda – 66,929

Belçika – 61,450

Türkiye – 51,075

Çekya – 48,225

Yunanistan – 47,112

Polonya – 46,125