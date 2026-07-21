UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, yarın Arnavutluk'un KF Egnatia ile Slovenya'nın NK Celje takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Rrogozhine şehrindeki Arena Egnatia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Maçta VAR olarak Michael Fabbri (İtalya), AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.