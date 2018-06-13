UEFA'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kararı

13 Haziran 2018

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Krasnodar, Lokomotiv Moskova, Monaco, Roma and Zenit takımlarının yükümlülüklerini yerine getirdiği ve UEFA finansal kontrolünden çıktıklarını duyurdu.

Beşiktaş, Astana ve Porto'nun ise 2017-18 sezonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği ve finansal kontrol altında bulunmaya devam edecekleri ifade edildi.

Beşiktaş ile Astana'nın gelecek sezon da finansal kontrol altında olacağı, Porto'nun ise 2020-21 sezonu da dahil olmak üzere finansal kontrolüne devam edileceği belirtildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Inter'in ise 2017-18 sezonunda kısmen mali hedeflerini tutturduğu, bu nedenle 2018-19 sezonunda transfer kısıtlamaları ve futbolcu sayısının sınırlandırılması cezalarının kaldırılmayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin 2019-20 sezonu da dahil finansal kontrol altında olacağı, Trabzonspor ve İnter'in ise 2018-19 sezonuna kadar bu kısıtlamalara tabi olacağı açıklandı.

UEFA, Rus takımı Rubin Kazan'ın ise finansal anlaşma yükümlülüklerini belirli yıllar içinde yerine getiremediği için kulübü UEFA'nın yargı komisyonuna sevk etti.

Paris Saint-Germain Kulübünün soruşturmasının kapatıldığı ve kulübün futbolcu transferlerinin UEFA şartlarıyla uyumlu bir şekilde yapıldığı bildirildi.

Fransa'nın Olympique Marsilya takımına ise finansal bütçe kurallarında küçük bir ihlal nedeniyle 100 bin avro para cezası verildiği ve kulübün gelecek sezonda da izlenmeye devam edileceği aktarıldı.

İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ise 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak şekilde Galatasaray ile benzer cezalar alarak bu yıl 20 milyon, gelecek yıl 10 milyon avro zarar ve 2020-21 sezonunu ise borçsuz tamamlamak zorunda kalacak, UEFA organizasyonlarından kazanacağı 1 milyon avroya da el konulabilecek.

UEFA'dan Galatasaray'a 6 milyon euro ceza

Kaynak: AA