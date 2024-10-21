UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Benfica Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonundan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonundan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.