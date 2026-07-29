UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Karadağ'ın Sutjeska ile Belarus'un ML Rogachev takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.
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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Niksic şehrindeki Niksic Şehir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlenecek.
Davut Dakul Çelik ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA