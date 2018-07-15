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Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu belli oldu

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, şampiyon oldu.

Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu belli oldu
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finali, Wimbledon'daki ilk şampiyonluk maçına çıkan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile bu organizasyonu 3 kez kazanan Sırp Novak Djokovic'i karşı karşıya getirdi.

İki saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan Djokovic, 2011, 2014 ve 2015 yıllarının ardından Wimbledon'daki 4. şampiyonluğunu elde etti.

Bu şampiyonlukla Djokovic, kariyerinin 13. grand slam zaferini yaşadı.

Kaynak: AA

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