Yasin Özcan, A Millî Takım kadrosuna dahil edildi
Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Yasin Özcan, bugün A Millî Takımın Polonya ile yapacağı özel maçın müsabaka kadrosuna dâhil edildi.
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18 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, sabah saatlerinde A Millî Takımın Varşova'daki kampına katıldı.
A ve Ümit Millî Takımları, daha önceden belirlenen program çerçevesinde Polonya'nın başkenti Varşova'da kamp yapıyor.
İki takım, Polonya - Türkiye A Millî özel maçını takiben, 11 Haziran'da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.