Sayılı gün kaldı: EURO 2024 grup aşaması başlıyor! Türkiye gruplardan nasıl çıkar?

EURO 2024 grup aşaması A Grubu'nda 14 Haziran Cuma günü oynanacak Almanya-İskoçya karşılaşması ile başlıyor. A Millilerimiz ise ilk grup maçları kapsamında komşu ülke Gürcistan ile karşılaşacak.

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye-Gürcistan arasında oynanacak EURO 2024 F Grubu karşılaşması 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

EURO 2024 maçları hangi kanalda yayımlanacak?

EURO 2024 Grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarını TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.

EURO 2024 Elemeleri'nde kaç grup var, gruptan hangi takımlar çıkıyor?

Toplamda 6 grubun bulunduğu EURO 2024 grup aşamalarında Türkiye, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte F grubunda yer alıyor.

4 kişilik bu gruplar içerisindeki tüm takımlar birbirleriyle tek maç oynayacak. Bunun sonucunda tüm gruplarda en çok puan toplayan ilk iki takım bir üst tura geçmeye hak kazanacak.

Böylelikle son 16'da yer alacak ilk 12 takım belli olmuş olurken geriye kalan 4 takımlık kontenjan ise gruplarında en iyi performansı sergileyen 3. takımlar tarafından doldurulacak.

Türkiye EURO 2024 F Grubu maç fikstürü

İlk Maç: Türkiye-Gürcistan: 18 Haziran Salı saat 19.00

İkinci Maç: Türkiye- Portekiz: 22 Haziran Cumartesi saat 19.00

Son Maç: Türkiye-Çekya: 26 Haziran Çarşamba saat 22.00