2031'e kadar 12 bin 345 megavatlık jeotermal enerji devreye alınacak

Jeotermal enerji kaynağı; yenilenebilir, temiz ve uygun fiyatlı olmasından dolayı dünyada çeşitli ülkelerde elektrik üretiminde alternatif bir kaynak olarak tercih ediliyor. Sondaj teknolojileri ile jeotermal saha iyileştirme yöntemlerinde devam eden ilerlemeler, maliyet düşüşleri ve üretim teknolojisinde iyileştirme çalışmaları sayesinde dünyada jeotermal enerji kullanımının giderek artması bekleniyor.

Global Energy Monitor'un (GEM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl sonu itibarıyla dünyada 19 ülkede 353 jeotermal enerji projesi bulunuyor. Söz konusu üniteler yaklaşık 14 bin megavat kurulu kapasiteyi oluşturuyor. Bu yıl 13 ülkede 35 ünitenin inşası devam ederken, yıl başından bu yana Filipinler, ABD ve Meksika'da toplam 6 ünite devre dışı bırakıldı. İnşası süren santraller tamamlandığında küresel jeotermal kurulu gücüne 1614 megavat eklenecek.

En yüksek kurulum beklentisi yaratan ülke: Endonezya

Jeotermal enerji kurulu kapasitesi bakımından ABD ön sırada yer alırken onu Endonezya, Filipinler ve Türkiye izliyor. Dünyada 2024-2031 arasında devreye alınması planlanan santrallerin ise toplam kurulu gücü 12 bin 345 megavat olarak hesaplanıyor. Söz konusu dönemde en yüksek kurulumu 2 bin 863 megavat ile Endonezya'nın yapması bekleniyor. En çok kurulum planlayan diğer ülkeler sırasıyla Laos, ABD ve Kenya olarak öne çıkıyor. Laos, 2031'e kadar 2 bin megavatlık jeotermal enerji kurulumu hedefliyor. Aynı dönemde ABD 1780 megavat ve Kenya 1458 megavatlık jeotermal enerji kapasitesini devreye almayı planlıyor.

Türkiye'nin potansiyeli: 62 bin megavat

Jeolojik özelliği ve coğrafi konumu açısından jeotermal enerjide avantajlı olan Türkiye, kurulu güç bakımından dünyada 4'üncü, potansiyel bakımından ise Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, ülkede, doğal çıkış şeklinde ve değişik sıcaklıklarda yaklaşık 1000 jeotermal kaynak bulunuyor. Keşfedilmiş jeotermal kaynak potansiyeli ise 62 bin megavat olarak hesaplanıyor.

Bölgesel ısıtma ve elektrik üretiminde yaygın kullanılan jeotermal enerjide kurulu güç temmuzda 63 santralde toplam 1691 megavata ulaştı. Jeotermal enerji kaynağının toplam kurulu güç içerisindeki oranı yüzde 1,52 olarak hesaplanıyor. 2053'te Türkiye'nin toplam elektrik enerjisi kurulu gücü içerisinde jeotermalin payının yüzde 8'e çıkarılması ve konutlarda ısıtma amaçlı kullanımın tamamının jeotermalden karşılanması hedefleniyor.