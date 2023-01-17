Alibeyköy Barajı’nda sular çekiliyor

Yüksekliği 29,5, uzunluğu 155 metre olan Mimar Sinan’ın eseri Güzelce Kemeri’nin olduğu havzada, suların tamamen çekilmesi, şehrin susuzluğunu gözler önüne serdi. Öncesinde baraj sularının alt gözlerini doldurduğu kemerin olduğu alan ise suyun çekilmesiyle otlarla büründü.

Kentteki barajlarda doluluk oranı son 10 yılın aynı ay ve gününe göre en düşük ikinci doluluk oranı olarak kayıtlara geçerken, Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranının ise son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu belirtildi. Buna göre toplam 34.14 milyon metreküp kapasitesi bulunan Alibeyköy Barajı'nda 5.98 milyon metreküp su kaldı.