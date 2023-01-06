Avon, görme engellilere daha erişilebilir bir dünya sunuyor

2030 yılına kadar çeşitlilik ve kapsayıcılık oranını tüm dünyada yüzde 30’a çıkarmayı hedefleyen şirket, Türkiye'de BlindLook'un Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisini internet sitesine entegre eden ilk kozmetik markası oldu. Avon, Sesli Simülasyon teknolojisi sayesinde tam veya kısmi görme kaybı olan müşterilerine çok daha kapsayıcı ve görme engelliler için engelsiz bir online alışveriş deneyimi sunacak.

Yardıma gerek duyulmayacak

BlindLook’un geliştirmiş olduğu ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon ile görme engelliler için ürün ve hizmetler erişilebilir hale getirilirken, tam veya kısmi görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma gerek duymadan kullanmaları da mümkün olabilecek.

Ekran okuyucu programlarla paralel bir biçimde çalışan teknoloji ile herhangi bir websitesi veya uygulamayı kullanırken alınması gereken aksiyonlar sesli bir biçimde aktarılarak kullanıcıları yönlendiriyor. Bu sayede görme engelli ya da düşük görme yetisine sahip Avon müşterileri, artık ürün seçenekleri arasında özgürce gezinebilirken, Avon’un sunduğu hızlı ve kolay alışveriş deneyiminin de keyfini çıkarabilecek.

Daha eşit ve daha özgür bir dünya

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, Avon olarak daha adil ve daha güzel bir dünya inşa etmek için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya için çalışan en iyi güzellik markası olma vizyonumuz doğrultusunda kadın istihdamına katkıda bulunduk. Daha eşit ve daha özgür bir dünya için engelli bireylerin hayatlarına da dokunduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz.”