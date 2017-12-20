'Borusan sürdürülebilirlik raporu' iki kültür arasında köprü kurdu

20 Aralık 2017

2009 yılından bu yana yeni GRI Raporlama Standartlarında sürdürülebilirlik raporları hazırlayan Borusan, bu yıl 7’nci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. “Borusan Grubu 2016 Sürdürülebilirlik Raporu” geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da “Dünya Bizim Evimiz” temasından yola çıkarak hazırlandı. Geçen yıl çalışanların bireysel ekolojik uygulamalarına yer verilen rapor, bu yıl Borusan çalışanları ile ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyelileri bir araya getirdi. Hayata Destek İnsani Yardım Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşen atölyede, Türkçe ve Arapça arasındaki ortak 6 bin 500 kelime arasından çevre, sevgi ve ortak diyalogu ifade eden kelimeler seçildi ve atıklardan dönüştürülen kağıtlar üzerine baskı yapılarak sanatsal çalışmalara dönüştürüldü.

Raporda Borusan’ın faaliyetlerini sürdürülebilir bir zeminde ve çevre üzerindeki etkisini minimum düzeye indirmek için yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilere yer verildi. Geçen yıl toplumsal projelere toplam 11 milyon dolar kaynak ayıran Borusan, 622.000 ton CO2 emisyon azaltımı gerçekleştirdi.

Kültür Köprüsü

Borusan çalışanları, grafik tasarımcı, iletişimci, eczacı, dilbilimci ve ressam gibi farklı meslek gruplarından Suriyeliler ile kolektif çalıştıkları bir atölyede buluştu. Atölye çalışmasında Türkçe ve Arapça’da “merhaba”, “insan”, “muhabbet”, “aşk”, “huzur”, “hüzün”, “tabiat”, “kahkaha” ve “kıymet” gibi ortak kelimeler seçilerek Suriyeli sanatçılarla birlikte kâğıt üzerine baskıyla sanata dönüştürüldü.

Her ikisi de Şam Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun ve uluslararası düzeyde işlere imza atan Suriyeli sanatçılar Abd Alatif Algimou ve Khayyam Zedan katılımcıları yönlendirdi. Bu çalışmalar kültür ve sanatın üzerine güçlü diyalog köprüleri inşa edilebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

“Suriyeli komşularımızı anlamanın yolu diyalogdan geçiyor”

Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü Şule Yücebıyık raporla ilgili şunları söyledi: “3 kıtada 10 farklı ülkede 8.000’i aşkın çalışanımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sınırlarımızın ötesine geçen bu operasyonu, insana ve doğaya saygılı, şeffaf ve hesap verebi­lir yönetim anlayışı ile gerçekleştiriyoruz. 1.638 çalışanımıza toplam 4.023 saat çevresel eğitim verdik. 599 çalışanımız gönüllülük temelli projelerde 3.772 saat çalıştılar.”

Suriyelilerle yapılan ortak çalışmaya da değinen Yücebıyık şöyle devam etti: “Türkiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli bulunuyor. Suriyeli komşularımızı anlamanın, tanımanın ve onlarla sağlıklı bir ilişki geliştirmenin yolu diyalog zemini bulmaktan geçiyor. Birbirimizi önyargılar üzerinden değil, sanat ve ortak kültürümüz üzerinden tanıyarak sürdürülebilir bir gelecek inşa edebileceğimize inanıyoruz.”