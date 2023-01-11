Bursa’nın geleceği Korumamız Gerekli İnisiyatifi ile güvence altında

Bu çalışmalarda, Bursa doğasında yetişmekte olan ve bölgede yaşayabilen endemik bitki türleri tespit edildi.

Uludağ’ın endemik bitki türleri kitaplaştırıldı

Çalışmalar neticesinde, bölge coğrafyasının özgün bitki türleri, “Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” başlığı adıyla kitaplaştırılırken, kitapta ise doğal bir botanik park özelliği taşıyan Uludağ’ın sahip olduğu endemik türler hakkında geniş kapsamlı bilgilere yer verildi. Ayrıca, çalışmalar sonucu ortaya çıkan 152 bitki türünün, doğal ortamlarında çekilen fotoğrafları da yine kitapta yer aldı.

Projeye ilişkin konuşan Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, “Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ni, uzun soluklu hedeflerimizin başlangıç noktası olarak görüyoruz. Geniş bir zamana yayılacak projemizin gelecek yıllarında Bursa’nın ve bu coğrafyanın korunmasını destekleyecek çok daha büyük ve heyecan verici adımlar atmayı planlıyoruz” dedi. Yatırımı sadece üretim ve istihdam odaklı düşünmediklerinin altını çizen Beneventi, üretimden tüketime ve sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar tüm süreçleri bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirtti.