Bursa’nın geleceği Korumamız Gerekli İnisiyatifi ile güvence altında
Uludağ’ın doğal mirasını, tüm canlılar ve doğal güzellikleriyle birlikte korumak için 2022 yılının şubat ayında Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ni başlatan Erikli, projenin ilk aşamasında Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz liderliğinde arazi ve saha çalışmaları düzenledi.
Bu çalışmalarda, Bursa doğasında yetişmekte olan ve bölgede yaşayabilen endemik bitki türleri tespit edildi.
Uludağ’ın endemik bitki türleri kitaplaştırıldı
Çalışmalar neticesinde, bölge coğrafyasının özgün bitki türleri, “Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” başlığı adıyla kitaplaştırılırken, kitapta ise doğal bir botanik park özelliği taşıyan Uludağ’ın sahip olduğu endemik türler hakkında geniş kapsamlı bilgilere yer verildi. Ayrıca, çalışmalar sonucu ortaya çıkan 152 bitki türünün, doğal ortamlarında çekilen fotoğrafları da yine kitapta yer aldı.
Projeye ilişkin konuşan Nestlé Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, “Korumamız Gerekli İnisiyatifi’ni, uzun soluklu hedeflerimizin başlangıç noktası olarak görüyoruz. Geniş bir zamana yayılacak projemizin gelecek yıllarında Bursa’nın ve bu coğrafyanın korunmasını destekleyecek çok daha büyük ve heyecan verici adımlar atmayı planlıyoruz” dedi. Yatırımı sadece üretim ve istihdam odaklı düşünmediklerinin altını çizen Beneventi, üretimden tüketime ve sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar tüm süreçleri bir bütün olarak değerlendirdiklerini belirtti.