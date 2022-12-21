Büyük set resifi mercanı ilk denemede donduruldu

Bilim insanları, küresel ısınma sonucunda yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle okyanus sıcaklıklarının yükselmesinden olumsuz etkilenen ekosistemdeki mercan resiflerini korumak için çalışmaya devam ediyor. Bu alanda çalışmaların yoğunlaştığı alanlardan biri de Büyük Set Resifi. Bu resifler, özellikle son yedi yıl içerisinde daha düşük sıcaklıklara sebep olan Li Nina fenomeni sırasında meydana gelen ilk ağartma olayı da dahil olmak üzere dört ağartma olayına maruz kaldı.

Kriyojenik olarak donan mercanların depolanabilmesi ve sonra tekrar doğaya verilmesi mümkün olsa da, bu süreç üst düzeyde gelişmiş ekipman gerektiriyor. Bu alanda çalışmalarını yoğunlaştıran bilim insanları ise yeni bir hafif “cryomesh”in daha uygun maliyete üretiminin yapılabileceğini ve bu işlemin mercanı çok daha iyi koruduğunu söylüyor.

Bu teknoloji oyunun kurallarını değiştirecek

Aralık ayındaki laboratuvar denemesinde kısa yıllık yumurtlama döneminde Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde (AIMS) mercan larvalarını dondurmak için Cryomesh’i kullanan bilim insanlarının, mercanı kısa yıllık yumurtlama aralığına denk gelen deneme için resiften topladığı belirtiliyor. Mercanın biyolojik çeşitliliğini güven altına alabilirlerse, gelecekte resiflerin eski haline getirilmesine gerçekten yardımcı olarak araçlara sahip olacaklarını söyleyen Kıdemli Araştırma Görevlisi Mary Hagedorn, “Gelecekte mercan resifleri için bu teknoloji oyunun kurallarını gerçekten değiştirecek” diyor.