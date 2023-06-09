Ege Orman Vakfı 13 milyon fidanı doğaya armağan etti

Özlem SARSIN

Gelecek kuşaklar orman yok demesin” mottosu ile kuruldukları günden bugüne kadar ormanların sürdürülebilirliği, yeni orman alanlarının oluşturulması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve küresel iklim krizi ile mücadele konularında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, bu kapsamda ağaçlandırma projeleri, AB Projeleri, kırsal kalkınma projeleri ve biyo çeşitlilik projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına 7 bölgede 100’er bin fidan ile “Yüzüncü Yıl Ormanları”nı oluşturacaklarını söyleyen Öztürk, tüm Türkiye’de ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerini belirtti. Öztürk, “2 yıl önce Orman Genel Müdürlüğü ile 5 milyon fidanlık bir protokol imzalamıştık.

Geçen yıl bu kapsamda 1 milyon 200 bin adet fidanın toprakla buluşmasını sağladık. Çocuklarımızda çevre bilinci, yeşil enerji, enerji tasarrufu, karbon ayak izi ve küresel iklim bilincinin yer edinmesi için hem okullarda hem de orman sahalarında uygulamalı eğitimler veriyoruz” dedi.

Yılda 20 bin çocuğa ulaşıyoruz

İzmir-Karşıyaka’da kurdukları Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi’nin elektriğini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını belirten Öztürk, “Eğitim merkezimizin bahçesinde GES santrali ağaç şeklinde yapıldı.

Bir rüzgâr santrali var, yağmur hasadı yaptığımız bir alanımız var, kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bisikletlerimiz var. Çocuklarımız, gelişen dünyada farklı alanlarda dünyada neler yapılıyor, bu enerjiler nasıl elde ediliyor, nasıl depolanıyor görüyorlar.

Bu şekilde yılda 20 bin çocuğumuza eğitim veriyoruz” diye konuştu. İzmir Kalkınma Ajansı ile gerçekleştirilen ortak projelere de değinen Öztürk, “İzmir’de köyde yaşayan kadınlarımıza yönelik fidan yetiştiriciliği ve ayrıca 6 ilçede 725 arıcıya da arı ürünlerin üretim teknikleri ve pazarlamasına yönelik eğitimler verdik” dedi.

Güneşten Ormanlar projesine de ayrıca değinen Perihan Öztürk, 500 KW kapasiteli GES santrali kurarak, vakfın 30 bin zeytin ağacından oluşan zeytin bahçesinin elektrik ihtiyacını karşıladıklarını, fazlasından elde edilen gelirlerin de eğitim ve fidan dikim projelerimiz için kullanıldığını söyledi.

Türk sanayicisine destek oluyoruz

Avrupa Birliği ile projeler de gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, odaklarında ihracata konu ürünlerin olduğunu söyledi. Öztürk, “Çevresel ayak izi projesini hayata geçirdik. Pilot olarak seçilen sektörlerde İzmir’de üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak için bir eko-etiketleme sistemi kuruldu.

Baskı-ambalaj, yapı kimyasalları, çimento ve cam sektörlerinden seçilen 5 pilot şirkette üretilen ürünlerin karbon emisyonlarını azaltmak, doğal kaynakların verimli olarak kullanılmasına yardımcı olmak ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmek üzere karbon ayak izi ölçülmüş, belgelendirilmiş ve çevresel ayak izi etiketleri oluşturuldu” dedi.