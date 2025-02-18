Ege’nin ilk yeşil OSB’si TOSBİ oldu

Özlem SARSIN / İZMİR

Ege Bölgesi’nde Yeşil OSB Sertifikası alan ilk organize sanayi bölgesi olan TOSBİ’nin sanayide sürdürülebilir dönüşümün öncüsü olmayı başardığını söyleyen TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, imza atılan büyük başarının sanayi sektöründe bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"Sürdürülebilir üretimi sanayinin kalbine yerleştirdik"

Akdaş, “Sanayi artık değişmek zorunda. Küresel ısınma, karbon emisyonları konularında hepimize sorumluluk düşüyor. İşte biz de TOSBİ olarak bu sorumluluk bilinciyle değişimin öncüsü olduk. Türkiye’de sanayi bölgelerinin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara karşı net bir duruş sergiledik ve sürdürülebilir üretimi sanayinin kalbine yerleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada, Yeşil OSB Sertifikası ile Ege Bölgesi’nde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Tire OSB’nin Yeşil OSB Sertifikası almasının titizlikle yürütülen uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Akdaş, “Bu sertifikayı almak için sadece çevreci bir vizyona sahip olmak yetmez. Somut adımlar atmanız gerekir. İşte biz de bu adımları kararlılıkla attık. Önce Yönetim Sistemi Belgelerimizi tamamladık, ardından Karbon Ayak İzi raporumuzu doğrulattık. Son olarak performans göstergelerimizi hazırlayarak Yeşil OSB denetimine girdik. Tüm bu aşamaları başarıyla tamamlayarak sanayinin geleceğini şekillendiren bu önemli sertifikayı almaya hak kazandık” dedi.

"Türkiye’de sanayinin geleceği açısından dönüm noktası"

TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ise bu gelişmenin sadece TOSBİ için değil, Türkiye’de sanayinin geleceği açısından da kritik bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Gürler, Yeşil OSB sürecinde Tire Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çalışanlarının büyük emek verdiğini belirten Gürler “Tüm ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeşil OSB olmanın avantajları saymakla bitmez. Daha düşük maliyetle, daha sürdürülebilir bir üretim yapmak mümkün. Sanayicilerimiz için bu dönüşüm bir seçenek değil, bir zorunluluk. TOSBİ olarak, bu değişime öncülük ettik ve sanayiye yeni bir standart getirdik. TOSBİ sanayide yeşil dönüşümün lideri olarak bir başarıya imza attığı gibi aynı zamanda geleceğe yön veren bir vizyon da ortaya koydu. Çevresel sürdürülebilirliği sanayiye entegre eden TOSBİ, yeşil dönüşüm yolunda Türkiye’ye ilham vermeye devam edecek” dedi.