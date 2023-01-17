Eksim Enerji yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürecek

Bu kapsamda geçen yıl Türkiye’de rüzgâr enerjisinden elde edilen toplam elektriğin yüzde 4’ünü Eksim Enerji’nin ürettiğini ifade eden şirket yetkilileri, 2025 yılına kadar hayata geçirilecek yeni yatırımlarla şirketin sektördeki konumunun daha da güçleneceğini belirttiler.

Rüzgâr yatırımı çalışmalarımıza devam edeceğiz

İki yıl içinde devreye alacağı yeni yatırımlarıyla çıtayı daha da yükseltmeyi amaçlayan şirketin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2023-2025 yılları arasında 460 MW ilave rüzgâr yatırımı çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 yılına kadar hayata geçireceğimiz yatırımlarla sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Tüm bunlarla birlikte yurt dışında yeni projeler geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

2022’de rüzgâr enerjisi alanında geçmişe oranla ortalamanın üzerinde bir rüzgâr yılının yaşandığı Türkiye’de, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sayesinde kapasitesini artırdığını belirten şirket, son yıllarda yapılan YEKA ihaleleri ve mevcut santrallerle sağlanan ilave kapasite tahsisleri sayesinde de kurulu gücünü artırmayı hedefliyor.