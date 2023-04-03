Elektrikli skuterler için referandum kararı

Fransa’nın başkenti Paris’te elektrikli skuterlerin kul­lanımına devam edilip edilme­yeceği referandum ile belirle­necek. Karar, kentte her 5 kaza­dan 1’inin elektrikli skuterlere 2 kişinin binmesi sonucu yaşan­ması sebebiyle Paris Belediye­si girişimiyle alındı.

Buna göre kentte yaşayanlar yaklaşık 200 bin noktada yerel saatle 09:00- 19:00 arası, elektrikli skuter ki­ralamaz hizmetine “evet” ve­ya “hayır” demek için oy kulla­nacak.

Ülkede elektrikli skuter kullanma yaşının ise yakın za­manda 14’e çıkarılacak. Öte yan­dan ülkede elektrikli skuter hiz­metinden yararlanan sayısı 2.5 milyon kişi olduğu belirtildi.