Elektrikli skuterler için referandum kararı
Fransa’nın başkenti Paris’te elektrikli skuterlerin kullanımına devam edilip edilmeyeceği referandum ile belirlenecek.
Fransa’nın başkenti Paris’te elektrikli skuterlerin kullanımına devam edilip edilmeyeceği referandum ile belirlenecek. Karar, kentte her 5 kazadan 1’inin elektrikli skuterlere 2 kişinin binmesi sonucu yaşanması sebebiyle Paris Belediyesi girişimiyle alındı.
Buna göre kentte yaşayanlar yaklaşık 200 bin noktada yerel saatle 09:00- 19:00 arası, elektrikli skuter kiralamaz hizmetine “evet” veya “hayır” demek için oy kullanacak.
Ülkede elektrikli skuter kullanma yaşının ise yakın zamanda 14’e çıkarılacak. Öte yandan ülkede elektrikli skuter hizmetinden yararlanan sayısı 2.5 milyon kişi olduğu belirtildi.