En çok imzayı hayvanlar ve iklim krizi için attık

Türkiye’de insanların hangi alanlarda değişim istediğini ortaya koyan ve 21 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan sosyal değişim platformu Change.org Türkiye, 2022 yılının Değişim Raporu’nu yayınladı. Halkın değişim taleplerini anlamaya yönelik bilgilerin yer aldığı rapora göre, Change.org Türkiye’de 2022 yılında toplam 11 bin 665 kampanya başlatıldı ve 8 milyon 721 bin 608 imza atıldı.

Geçtiğimiz yıl Change.org Türkiye üzerinden en fazla imzaya sahip olan kampanya, Konya’da barınaktaki bir köpeğin kürekle öldürülmesi sonrasında başlatılan ve 250 binden fazla kişinin imzaladığı “Sokak hayvanlarına yönelik katliama son verin, sorumluları cezalandırın” oldu.

2022 yılında en fazla imzalanan 10 kampanyanın 6’sı hayvan hakları alanında olurken, çevre ve iklim krizi alanında da toplam 15 kampanyada başarılı olundu ve 2022 yılında en fazla başarının elde edildiği alan çevre olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda başarı elde edenler arasında yer alan “Aliağa’ya gelmesi planlanan asbestli geminin durdurulması”na yönelik kampanya için 100 binden fazla imza atıldı.

Öte yandan rapora göre, iklim krizi alanında atılan imzalarda da bir önceki yıla göre artış yaşandı. 2021 yılında atılan 465 bin 188 imzaya karşılık, 2022 yılında iklim krizi alanında başlatılan kampanyalara 719 bin 100 imza atıldı. İklim krizi alanında toplamda 161 kampanya başlatılırken, çevre alanındaki 15 kampanyada başarı elde eden 9 kampanyanın da iklim krizi üzerine olduğu belirtildi.

Önemli bir veri kaynağı sunuyoruz

Rapora ilişkin açıklamada bulunan Change.org Türkiye Kurucusu ve Genel Direktörü Uygar Özesmi, “Bu raporlarla hem tarihe tanıklık ediyoruz hem de araştırmacılara ve kamuya önemli bir veri kaynağı sunuyoruz” ifadelerinde bulundu. Raporları kullanan araştırmacıların olduğunun da altını çizen Özesmi, bu raporun, halkın taleplerini görmeleri ve dinlemeleri için çok değerli bir kaynak olduğunu ekledi. Özesmi ayrıca Change.org üzerinden imza kampanyalarına yanıt vermeye olanak sağlayan “karar verici” aracını daha fazla kullanmaya davet etti.

Belediye başkanları Change. org platformunda

Karar verici profiller aracılığıyla, kendilerine yönelik başlatılan imza kampanyalarına doğrudan cevap alınabilen Change.org platformunda bu sene 5 tane karar verici hesabı açıldığı belirtildi. Buna göre T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem’e karar verici profili açıldı.