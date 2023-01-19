Enerji Verimliliği Projesi ile karbon salımı bin 145 ton azaltıldı

Siemens, Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında Enerji Verimliliği Projesi’ni Sepiciler Deri ile hayata geçirdi. İlk etabı tamamlanan projeyle yıllık ortalama elektrik tüketimi yüzde 18, doğalgaz tüketimi yüzde 40’a varan oranda düşüş gösterirken, karbon salımında ise bin 145 ton azalma gerçekleşti.

Sürdürülebilirlik hedeflerini odağına alarak çeşitli çalışmalara imza atan Siemens Türkiye ile Enerji Performans Sözleşmesi yapan Sepiciler Deri, projeye ilişkin ilk sonuçları aldığını duyurdu. Buna göre, projenin birinci etabında, verimli ömrünü tamamlamış makine yardımcı ekipmanları, sıcak su buhar ve kondens hatları değiştirildi. Su, boilerlar yerine eşanjör sistemi ile ısıtılmaya başlandı. Yaklaşık 1,5 yıllık sürede tamamlanan ilk etap sonunda elektrik tüketimi yüzde 18, doğalgaz tüketimi ise yüzde 40’a varan oranda düşüş gösterirken yıllık karbon salımı da bin 145 ton azaltıldı.

Üretimin kalitesi arttı

Projenin ikinci etabında ise buhar kazanları yenilenerek, doğalgaz tüketiminde minumum yüzde 4 düşüş hedeflendi. Bakım maliyetlerini de yüzde 25 oranında azaltan proje, yenilenen teknoloji ile birlikte üretim süreçlerini kısaltarak, üretimin kalitesini de artırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis, projenin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin en somut örneklerinden biri olduğunu belirtti.

“Gelecek için bugünü dönüştürmek, etkili teknolojiler geliştirmek, dijitalizasyona öncülük etmek ve sürdürülebilirlik şirket kültürümüzün temelini oluşturuyor” diyen Gelis şöyle devam etti: “Kapsamlı teknoloji portföyümüz, müşterilerimizin daha sürdürülebilir yöntemlerle ve daha az kaynak kullanarak bu alanlardaki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Sepiciler Deri ile iş birliğimiz de sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin en somut örneklerinden biri. Bu projeyle kısa sürede verimlilikte önemli mesafe kat edildi. Sepiciler Deri, sürdürülebilirlik faaliyetleri ile sektöre ve bulunduğu bölgeye örnek teşkil ediyor. Sepiciler Deri ile gerçekleştirdiğimiz ve hedeflenen rakamların üzerinde bir verimlilik sağladığımız enerji verimliliği projelerimize ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlarla hız kesmeden devam edeceğiz.”

Salımdaki düşüşle sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşıldı

Projenin sektör açısından örnek bir uygulama olacağına altını çizen Siemens Türkiye Bölgesel Çözümler ve Servisler Bölümü Ülke Yöneticisi Tolga Afşin, “Enerji Performans Servisleri ile Sepiciler Deri’nin ihtiyaçlarına özel hazırlanan yol haritası ve uygulama sonrası elde ettiği faydalar, Desigo CC kontrol yazılımı ile de somut bir şekilde ölçülebiliyor. ‘Enerji Performans Sözleşmesi’, yani ‘tasarruf ettikçe öde’ modeli ile Sepiciler Deri, verimliliğini önemli oranda artırırken, sağladığı enerji tasarrufu ve daha az karbon salımı ile sürdürülebilirlik hedeflerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmış oldu” dedi.

Finansal desteğin önemi büyük

Enerji Verimliliği Projesi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan paylaşan Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici ise, “İzlenebilirlik, sürdürülebilirlik, çevre hassasiyeti, su-enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarımız, karbon ayak izimizi azaltmak üzerine aldığımız önlemler ve belirlediğimiz hedefler, bizleri aynı stratejileri uygulayan Siemens ekibi ile bir araya getirdi” diyerek, projenin kolayca hayata geçmesinde Siemens Finansal Kiralama’nın sunduğu finansal desteğin önemine dikkat çekti.

Kazandıkça öde modeli ile sıfır yatırım maliyeti

Proje, kazandıkça öde modeli ile sıfır yatırım maliyeti ile hayata geçirildi. Projede herhangi bir harcama yapmadan tasarruf etmenin yanı sıra ek kazancın da elde edildiğini belirten Mehmet Sepici, “Uzun vadeye yayılan bir dönemde yapacağımız ödemeler sayesinde projeden sağladığımız tasarruflar, geri ödemelerimizin ana kaynağını oluşturacak. Sürdürülebilirliği sorumlu büyüme stratejisinin merkezine alan Siemens Türkiye, dünyanın geleceği için yenilikçi, verimli, enerji tasarruflu çözümler sunmaya; ihtiyaç duyan her bir kurum ve kuruluşa özel olarak hazırladığı enerji verimliliği projeleri ile dünyamızı karbondan arındırmaya hızla devam edecek” dedi.