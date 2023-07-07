Eriyen buzullar, deniz seviyelerini yükseltti

Kutup buzullarındaki erimenin Türkiye'yi çevreleyen denizlere etkilerine ilişkin konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe, buzullardaki erimeyle okyanustaki su hacminin ve tüm denizlerdeki ısı miktarının arttığını söyledi.

Türkiye’nin denizlerinde yılda 4 milimetre deniz seviyesi yükseldiğini görüldüğünü söyleyen Beşiktepe, “Küçük bir yükselme olarak gözükebilir ama on yılda 4 santimetreye, yüz yılda 40 santimetreye karşılık gelir. Denizlerdeki ısınma ile su genişler ve seviyesi yükseliyor, bunun toplamı yıldaki 4 milimetre artışın üstüne binmeye başlayacak ve deniz seviyesindeki bu yükselme daha da fazlalaşacak. Deniz seviyelerinde artışı net olarak gözleyeceğiz, önümüzdeki 20 yıl içerisinde bunun sıkıntılarını yaşamaya başlayacağız” diye konuştu.