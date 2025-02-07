Eriyen buzullar depremleri artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Colorado Üniversitesi’nde ya­pılan araştırma, buzulların erimesi ve yerküre üzerindeki su dağılımının değiş­mesi nedeniyle mikro depremlerin sıklığı­nın artabileceğini, bu küçük depremlerin de büyük depremlere yol açabileceğini gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve ça­lışmada yer alan akademisyenlerden Colo­rado Üniversitesi Jeoloji Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sean Gallen, “Yerkü­renin çeşitli sistemlerinin birbiriyle bağlan­tıları üzerine çalışmalar yapıyorum. Bu ça­lışmada da hava olaylarıyla jeolojik sistemler arasındaki bağlantıya odaklandık. Araştır­mayı yapabilmek için geçmişte arazinin du­rumuna yönelik çeşitli modeller oluşturduk.

Bu modeller bize, daha fazla buz olduğun­da daha fazla çökme olduğunu gösterdi. Buz mevcutken, bu yük, fayları iterek birlikte kal­masını sağlıyordu. Bu da fayın hareketini gi­derek zorlaştırıyordu. Buzun erimeye başla­masıyla faylar üzerindeki baskının azaldığı­nı gözlemledik. Buz kütlesi eridiğinde ise fay hafifçe açılıyor ve sürtünme de azalıyordu. Bu da bize, buz kütlesinin boşalmasıyla fay­daki stresin azaldığını ve böylece fayın kay­maya başlama olasılığının yükseldiğini gös­terdi” dedi.

20 bin yıl öncesine gidildi

Çalışma kapsamında bilim insanlarının aktif bir fay hattına sahip olması ve 20 bin yıl öncesine ait Son Buzul Maksimum döne­minin izlerini taşıması dolayısıyla Colora­do’nun güneyindeki Sangre de Cristo Dağla­rı’nı incelediklerinin bilgisini veren Gallen, o döneme ait çeşitli modeller oluşturularak buz kaybının fay hattını zamanla nasıl değiş­tirdiği incelenen araştırma, buzul çağında buzulların ağırlığıyla fayın yerinde tutuldu­ğu ve buzullar eridikçe fay hattı boyunca kay­manın arttığını gösterdi. Bilim insanları, bu bulgudan yola çıkarak buzulların erimesiyle bölgedeki fay hatlarındaki deprem aktivite­lerinin artabileceği sonucuna vardı.

Çalışmalarında uzun yıllar öncesine bak­malarına rağmen bu durumun yeni çalışma­larla da örtüştüğünü kaydeden Gallen, “İklim değişikliği sonucu suyun dünya üzerindeki dağılımındaki değişimler fay hatlarının dav­ranışları üzerinde etkili olabilir ve bu da dep­remleri etkileyebilir” diye konuştu.

“Küçük değişimler fayda büyük kaymalara neden olabilir”

Su döngüsünün sismik hareketler açı­sından önemli olduğuna işaret eden Gallen, mevsimsel değişimlerin bile fayın biraz açıl­masına, daha kolay kaymasına ve faydaki stresin azalmasına olanak verebileceğini, bu durumun da küçük depremlerin sıklığını ar­tırabileceğini ifade etti.

Ortaya çıkan bu çok küçük depremlerin önemsiz görünmesine karşın başka deprem­leri tetikleyebileceğini vurgulayan Gallen, “Kariyerim boyunca öğrendiğim şeylerden biri, fay hatlarının küçük streslere karşı be­nim düşündüğümden daha fazla hassas ol­ması. Yani eğer bir fay hattı tektonik olarak aktifse küçük değişimler, fayda büyük kay­malara yani depremlere sebep olabilir” ifa­delerinde bulundu.