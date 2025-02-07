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Eriyen buzullar depremleri artırıyor

Colorado Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, buzulların erimesi ve yerküre üzerindeki su dağılımının değişmesinin mikro depremlerin sıklığının artabileceğini ortaya koydu. Buna göre küçük depremler büyük depremlere yol açabilir. Colorado Üniversitesi Jeoloji Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sean Gallen, “Gelecekte depremler üzerine çalışırken hidroloji faktörleri de göz önünde bulundurulabilecek” dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Colorado Üniversitesi’nde ya­pılan araştırma, buzulların erimesi ve yerküre üzerindeki su dağılımının değiş­mesi nedeniyle mikro depremlerin sıklığı­nın artabileceğini, bu küçük depremlerin de büyük depremlere yol açabileceğini gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve ça­lışmada yer alan akademisyenlerden Colo­rado Üniversitesi Jeoloji Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sean Gallen, “Yerkü­renin çeşitli sistemlerinin birbiriyle bağlan­tıları üzerine çalışmalar yapıyorum. Bu ça­lışmada da hava olaylarıyla jeolojik sistemler arasındaki bağlantıya odaklandık. Araştır­mayı yapabilmek için geçmişte arazinin du­rumuna yönelik çeşitli modeller oluşturduk.

Bu modeller bize, daha fazla buz olduğun­da daha fazla çökme olduğunu gösterdi. Buz mevcutken, bu yük, fayları iterek birlikte kal­masını sağlıyordu. Bu da fayın hareketini gi­derek zorlaştırıyordu. Buzun erimeye başla­masıyla faylar üzerindeki baskının azaldığı­nı gözlemledik. Buz kütlesi eridiğinde ise fay hafifçe açılıyor ve sürtünme de azalıyordu. Bu da bize, buz kütlesinin boşalmasıyla fay­daki stresin azaldığını ve böylece fayın kay­maya başlama olasılığının yükseldiğini gös­terdi” dedi.

20 bin yıl öncesine gidildi

Çalışma kapsamında bilim insanlarının aktif bir fay hattına sahip olması ve 20 bin yıl öncesine ait Son Buzul Maksimum döne­minin izlerini taşıması dolayısıyla Colora­do’nun güneyindeki Sangre de Cristo Dağla­rı’nı incelediklerinin bilgisini veren Gallen, o döneme ait çeşitli modeller oluşturularak buz kaybının fay hattını zamanla nasıl değiş­tirdiği incelenen araştırma, buzul çağında buzulların ağırlığıyla fayın yerinde tutuldu­ğu ve buzullar eridikçe fay hattı boyunca kay­manın arttığını gösterdi. Bilim insanları, bu bulgudan yola çıkarak buzulların erimesiyle bölgedeki fay hatlarındaki deprem aktivite­lerinin artabileceği sonucuna vardı.

Çalışmalarında uzun yıllar öncesine bak­malarına rağmen bu durumun yeni çalışma­larla da örtüştüğünü kaydeden Gallen, “İklim değişikliği sonucu suyun dünya üzerindeki dağılımındaki değişimler fay hatlarının dav­ranışları üzerinde etkili olabilir ve bu da dep­remleri etkileyebilir” diye konuştu.

“Küçük değişimler fayda büyük kaymalara neden olabilir”

Su döngüsünün sismik hareketler açı­sından önemli olduğuna işaret eden Gallen, mevsimsel değişimlerin bile fayın biraz açıl­masına, daha kolay kaymasına ve faydaki stresin azalmasına olanak verebileceğini, bu durumun da küçük depremlerin sıklığını ar­tırabileceğini ifade etti.

Ortaya çıkan bu çok küçük depremlerin önemsiz görünmesine karşın başka deprem­leri tetikleyebileceğini vurgulayan Gallen, “Kariyerim boyunca öğrendiğim şeylerden biri, fay hatlarının küçük streslere karşı be­nim düşündüğümden daha fazla hassas ol­ması. Yani eğer bir fay hattı tektonik olarak aktifse küçük değişimler, fayda büyük kay­malara yani depremlere sebep olabilir” ifa­delerinde bulundu.