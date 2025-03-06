Fırsat eşitliğinin altını dolduracak iş birliği  

Başak Nur GÖKÇAM

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030 Ajandası olarak da bi­linen Sürdürülebilir Kalkın­ma Amaçları (SKA) için en te­mel başlıklardan biridir ‘fırsat eşitliği’. 17 amacın yer aldığı bu ajandada Madde 5; ‘Top­lumsal Cinsiyet Eşitliği’, Mad­de 10; ‘Eşitsizliklerin Azaltıl­ması’ Madde 17; ‘Amaçlar İçin Ortaklıklar’ der.

Bu 3 amaç­ta da tek bir ortak nokta var­dır; eşitlik. Fakat dünyanın or­tak meselelerinden biri eşit­lik sorunu olsa ve dünyada son 20 yılda kadın girişimcilerin oranı yüzde 114 artmış olsa da Legal Jobs’dan alınan verile­re göre dünya genelindeki gi­rişimcilerin yalnızca üçte biri kadındır. Buna karşın Türki­ye’deki kadın girişimci oranı ise maalesef ki yüzde 21 olarak biliniyor. Ve bu oran ülkemiz­de kadın girişimcilerin duy­duğu destek ihtiyacını gözler önüne seriyor.

Bu soruna çözüm geliştirme fikrinden hareketle yola çıkan Profilo Ev Aletleri ve Habitat Derneği iş birliği yaparak ‘Ka­dın İşi Girişim’ projesini ha­yata geçirdiğini duyurdu. İki yıl sürecek projede ilk yıl 1000 kadın girişimciye ulaşılarak hepsine eğitim verilecek, ikin­ci yıl ise eğitimi tamamlayan 20 girişimci kadının iş geliştir­me sürecine destek olunacak.

Bir seferlik proje değil

Projeye ilişkin konuşan BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, “Habitat Derneği ile birlikte tüm illere dokunup, kadın girişimcilerimizi bula­rak ve onlara cesaret, ilham vermek, kadın girişimcile­rimizin yüksek mertebelere ulaşmalarına tanıklık etmek istiyoruz.

Bunları yaparken de biliyoruz ki sürdürülebilirlik ve buna bağlı olarak eşitlik ve çeşitlilik çok önemli. Bunun için de kadınlarımıza eşit fır­satlar sağlanması adına çalı­şıyoruz. Projemiz her ne ka­dar iki yıl süreli gibi görünse de geçici bir proje olmadığını söylemek istiyorum. Bu bir seferlik bir proje değil, katmanlı ve uzun vadeli bir proje olacak” dedi.

Projeyi daha da büyütecek unsurlara değinen Alper Şen­gül, “Fırsat eşitliğinin altının doldurulması, kadınlara top­lumsal kültürel bir fayda sağ­lanırken onun yanında eşit bir fayda sağlanması ihtiyacı, ba­zı girişimcilerin cesaretlerini toplayamamış olmaları soru­nuna ve beraberinde başvu­rularda gecikmiş veya nereye gideceklerini bilmiyor olma­larına çözüm geliştirme ama­cımız, şüphesiz ki programı daha ileriye taşıyacak.

Bizim amacımız kadın girişimciler adına farkındalık yaratmak. Çünkü biliyoruz ki kadın, top­luma şekil veren bireylerden bir tanesi. Dolayısıyla onların ekonomiye katkı sağlıyor ol­maları büyük öneme sahip” diye konuştu.

“Tüm gücümüzü projeye dahil etmek istiyoruz”

Projeyi değerlendiren BSH Türkiye Marka Pazarlama Di­rektörü Burak Destici de, “Biz tüm pazarlama ekibinin gücü­nü bu projeye dahil etmek is­tiyoruz. Kadınlarımızın sade­ce ev ekonomisinde değil, ülke ekonomisinde de faydası ge­lişmesi adına da biz kendimiz adına ne kadar fayda sağlayabi­lirsek, kendimizi o kadar mutlu hissedeceğiz” diye konuştu.

Profilo Satış Direktörü Mustafa Işkıncı ise, “Biz hiç­bir zaman beyaz eşyaya ‘beyaz eşya’ gözüyle bakmadık. Çün­kü beyaz eşya, insanın yaşa­mına dokunan, hayatını ko­laylaştıran, insanın evdeki yaşam kalitesini artıran şey­lerden birisi.

Bu perspektiften bakıldığında, doğayı sahip­lenmek, az su tüketen ürünler üretmek, enerji tasarrufu yap­mak, gıdaları uzun süre koru­yabilmek gibi konular birbi­riyle birleştiğinde karşımıza kocaman bir sürdürülebilirlik ordusu çıktı. Bu proje; insan­lara dokunmayı seviyor olu­şumuza hizmet edecek. Türki­ye’de milyonlarca hikâye var, milyonlarca renk var. Biz de bu hikâyelerin içerisinde kaybol­mayı çok seviyoruz. Umarım güzel bir yolculuk olur” dedi.

Çeşitli eğitimler verilecek

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Habitat İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, “Biz Habitat olarak Türkiye’deki kadın girişimci oranının yüzde 21 oluşunu çok dert ediniyor ve bunu dert edinen Profilo tarafıyla da Kadın İşi Girişim projesinde olmaktan çok mutluyuz.

Proje ile kadınların, bu yüzyılın yetkinliklerine sahip olmasını istiyoruz. O yüzden de çeşitli başlıklarda eğitimler vereceğiz. Eğitimler dijital pazarlama, markalaşma, yapay zekâ içerikleri gibi çeşitliliğe hitap edecek. Sonrasında da eğitimleri verip bırakmayacağız. Ayrıca mentörlük hizmeti sağlayacağız. Eğitimini tamamlayanlara da daha sonra iş geliştirme desteği verilecek” ifadelerinde bulundu.

Yöresel lezzetler ve el sanatları başvuruları ağırlıkta

Şu ana kadar Kadın İşi Girişim programına yapılan ağırlıklı başvurular yerel lezzetler üreten ve restoran işleten kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel el sanatları üreten kadınlar (telkâri, bakır işçiliği) tarafından yapıldı. Programa yapılan başvurularda aylara göre farklı sektörlere yoğunlaşılacak. Kooperatifler bir sayılacak ve kooperatif içindeki kadınlara eğitim verilecek. Öte yandan programda faaliyet alanına göre sağlanan destek de farklı olacak.

Kadın İşi Girişim Programı için gereken kriterler

Bir haftada 74 başvuru alan Kadın İşi Girişim programının ilk fazı için başvurular 10 Mart’a kadar devam edecek. Programa başvuracak adaylarda aranan kriterler ise şöyle:

-Halihazırda girişimi ve işletmesi olan kişiler (Şahıs, limited, anonim şirket veya kooperatif olabilir)

-Girişim kurma fikri olanlar

-Her sektörden başvuru yapılabilir

Programda fikir aşamasındaki girişimler mentörlük desteği alırken, halihazırdaki işletmelere iş geliştirme desteği verilecek