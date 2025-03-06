Fırsat eşitliğinin altını dolduracak iş birliği
Profilo Ev Aletleri ve Habitat Derneği, çalışma hayatında fırsat eşitliğinin altını dolduracak proje için güçlerini birleştirdi. İki yıl sürecek Kadın İşi Girişim projesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere eğitim verilerek, iş hayatına atılmaları desteklenecek.
Başak Nur GÖKÇAM
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030 Ajandası olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) için en temel başlıklardan biridir ‘fırsat eşitliği’. 17 amacın yer aldığı bu ajandada Madde 5; ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, Madde 10; ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ Madde 17; ‘Amaçlar İçin Ortaklıklar’ der.
Bu 3 amaçta da tek bir ortak nokta vardır; eşitlik. Fakat dünyanın ortak meselelerinden biri eşitlik sorunu olsa ve dünyada son 20 yılda kadın girişimcilerin oranı yüzde 114 artmış olsa da Legal Jobs’dan alınan verilere göre dünya genelindeki girişimcilerin yalnızca üçte biri kadındır. Buna karşın Türkiye’deki kadın girişimci oranı ise maalesef ki yüzde 21 olarak biliniyor. Ve bu oran ülkemizde kadın girişimcilerin duyduğu destek ihtiyacını gözler önüne seriyor.
Bu soruna çözüm geliştirme fikrinden hareketle yola çıkan Profilo Ev Aletleri ve Habitat Derneği iş birliği yaparak ‘Kadın İşi Girişim’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu. İki yıl sürecek projede ilk yıl 1000 kadın girişimciye ulaşılarak hepsine eğitim verilecek, ikinci yıl ise eğitimi tamamlayan 20 girişimci kadının iş geliştirme sürecine destek olunacak.
Bir seferlik proje değil
Projeye ilişkin konuşan BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül, “Habitat Derneği ile birlikte tüm illere dokunup, kadın girişimcilerimizi bularak ve onlara cesaret, ilham vermek, kadın girişimcilerimizin yüksek mertebelere ulaşmalarına tanıklık etmek istiyoruz.
Bunları yaparken de biliyoruz ki sürdürülebilirlik ve buna bağlı olarak eşitlik ve çeşitlilik çok önemli. Bunun için de kadınlarımıza eşit fırsatlar sağlanması adına çalışıyoruz. Projemiz her ne kadar iki yıl süreli gibi görünse de geçici bir proje olmadığını söylemek istiyorum. Bu bir seferlik bir proje değil, katmanlı ve uzun vadeli bir proje olacak” dedi.
Projeyi daha da büyütecek unsurlara değinen Alper Şengül, “Fırsat eşitliğinin altının doldurulması, kadınlara toplumsal kültürel bir fayda sağlanırken onun yanında eşit bir fayda sağlanması ihtiyacı, bazı girişimcilerin cesaretlerini toplayamamış olmaları sorununa ve beraberinde başvurularda gecikmiş veya nereye gideceklerini bilmiyor olmalarına çözüm geliştirme amacımız, şüphesiz ki programı daha ileriye taşıyacak.
Bizim amacımız kadın girişimciler adına farkındalık yaratmak. Çünkü biliyoruz ki kadın, topluma şekil veren bireylerden bir tanesi. Dolayısıyla onların ekonomiye katkı sağlıyor olmaları büyük öneme sahip” diye konuştu.
“Tüm gücümüzü projeye dahil etmek istiyoruz”
Projeyi değerlendiren BSH Türkiye Marka Pazarlama Direktörü Burak Destici de, “Biz tüm pazarlama ekibinin gücünü bu projeye dahil etmek istiyoruz. Kadınlarımızın sadece ev ekonomisinde değil, ülke ekonomisinde de faydası gelişmesi adına da biz kendimiz adına ne kadar fayda sağlayabilirsek, kendimizi o kadar mutlu hissedeceğiz” diye konuştu.
Profilo Satış Direktörü Mustafa Işkıncı ise, “Biz hiçbir zaman beyaz eşyaya ‘beyaz eşya’ gözüyle bakmadık. Çünkü beyaz eşya, insanın yaşamına dokunan, hayatını kolaylaştıran, insanın evdeki yaşam kalitesini artıran şeylerden birisi.
Bu perspektiften bakıldığında, doğayı sahiplenmek, az su tüketen ürünler üretmek, enerji tasarrufu yapmak, gıdaları uzun süre koruyabilmek gibi konular birbiriyle birleştiğinde karşımıza kocaman bir sürdürülebilirlik ordusu çıktı. Bu proje; insanlara dokunmayı seviyor oluşumuza hizmet edecek. Türkiye’de milyonlarca hikâye var, milyonlarca renk var. Biz de bu hikâyelerin içerisinde kaybolmayı çok seviyoruz. Umarım güzel bir yolculuk olur” dedi.
Çeşitli eğitimler verilecek
İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Habitat İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, “Biz Habitat olarak Türkiye’deki kadın girişimci oranının yüzde 21 oluşunu çok dert ediniyor ve bunu dert edinen Profilo tarafıyla da Kadın İşi Girişim projesinde olmaktan çok mutluyuz.
Proje ile kadınların, bu yüzyılın yetkinliklerine sahip olmasını istiyoruz. O yüzden de çeşitli başlıklarda eğitimler vereceğiz. Eğitimler dijital pazarlama, markalaşma, yapay zekâ içerikleri gibi çeşitliliğe hitap edecek. Sonrasında da eğitimleri verip bırakmayacağız. Ayrıca mentörlük hizmeti sağlayacağız. Eğitimini tamamlayanlara da daha sonra iş geliştirme desteği verilecek” ifadelerinde bulundu.
Yöresel lezzetler ve el sanatları başvuruları ağırlıkta
Şu ana kadar Kadın İşi Girişim programına yapılan ağırlıklı başvurular yerel lezzetler üreten ve restoran işleten kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel el sanatları üreten kadınlar (telkâri, bakır işçiliği) tarafından yapıldı. Programa yapılan başvurularda aylara göre farklı sektörlere yoğunlaşılacak. Kooperatifler bir sayılacak ve kooperatif içindeki kadınlara eğitim verilecek. Öte yandan programda faaliyet alanına göre sağlanan destek de farklı olacak.
Kadın İşi Girişim Programı için gereken kriterler
Bir haftada 74 başvuru alan Kadın İşi Girişim programının ilk fazı için başvurular 10 Mart’a kadar devam edecek. Programa başvuracak adaylarda aranan kriterler ise şöyle:
-Halihazırda girişimi ve işletmesi olan kişiler (Şahıs, limited, anonim şirket veya kooperatif olabilir)
-Girişim kurma fikri olanlar
-Her sektörden başvuru yapılabilir
Programda fikir aşamasındaki girişimler mentörlük desteği alırken, halihazırdaki işletmelere iş geliştirme desteği verilecek