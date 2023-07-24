Gezegen alarm veriyor

Başak Nur GÖKÇAM -Mehtap HALICI

Gezegendeki sıcaklığın artışı, beklenmeyen hava olayları ve orman yangınları sayısını hızla artırıyor. 44 dereceye kadar sıcaklığın görüldüğü Yunanistan’ın Rodos Adası 5 gündür devam eden orman yangınları nedeniyle çaresiz kaldı. Yerleşim birimlerine ulaşan yangın nedeniyle bazı otel, köy ve plajlarda tahliye kararı alındı. Yangından zarar gören 12 otel ve evlerden 40 bin kişinin tahliye edildiği belirtilirken, bir yolcu gemisi de otellerden ayrılan turistleri misafir edebileceğini açıkladı.

Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle çok sayıda kişi 2 plajdan alınarak güvenli bir alana götürüldü. Sahil Güvenliğe ait 5 bot ise bölgede hazır olarak bekletiliyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulacağını ve “yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna” ilişkin uyarıda bulunan yetkililer, Rodos’taki yangının “Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi” olduğuna dikkat çekti. Söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığı bilgisi verildi.

Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı

İklim değişikliği etkileriyle Rodos orman yangınları etkisi altında kalırken, İtalya’nın kuzeyinde yer alan Veneto bölgesinde ise tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. 53 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği doğa olayında, 110 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Dolu yağışı sebebiyle evlerin camların kırılırken, ağaçlar ise yerlerinden söküldü. Veneto sivil koruma birimi, yaralanma ve evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar tarafından yapılan 500 ihbara hızlı bir şekilde yanıt verildiğini bildirdi.

Milano’da çıkan hortum kenti yerle bir etti

Sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı İtalya’nın kuzeybatı bölgelerinde gök gürültülü yapış ve fırtına yaşanırken, Lombardiyo bölgesine bağlı Milano kentinde çıkan hortum ise paniğe neden oldu. Kentin kuzeydoğusundaki Cernusco sul Naviglio ve Gessate'de hortum nedeniyle 110 olay meydana geldi. Olaylara müdahale ise itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

İtalya Meteoroloji Servisi’nin yaptığı açıklamaya göre ise hortum sebebiyle yaralananlar oldu. İngiltere'deki Ulusal Oşinografi Merkezi ile ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Oregon Eyalet Üniversitesi ve Maine Üniversitesi’nden akademisyenleri tarafından yapılan araştırmaya göre iklim değişikliğinin okyanus ekosistemindeki besin dağılımını etkilemesi, dünya okyanuslarının rengini yeşile döndürdü.

Araştırma kapsamında ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 2002 yılında yörüngeye fırlattığı Aqua Uydusu’ndaki MODIS isimli sensörden elde edilen 20 yıllık verilerden yola çıkılarak, okyanusların renginde yaşanan değişim incelendi.

Çalışmada, okyanuslarda yaşanan renk değişimi altında çeşitli nedenler olabileceği belirtilirken, okyanus derinliklerindeki besin maddelerinin, yeşil klorofil pigmentleri barındıran devasa planktonları beslemesinin bu nedenlerden biri olduğuna değinildi.

Çalışmanın sonucunda, okyanustaki besinlerde yaşanan değişimin, onlarla beslenen ve yeşil klorofil pigmentleri barındıran planktonların dağılımını etkileyebileceği, bu durumun okyanus ekosistemindeki dağılıma etki edebileceği ve bu faktörlerin de bir bütün olarak suyun rengini değiştirebileceği aktarıldı.

"Okyanus ekosistemleri için önemli riskler taşıyor"

Araştırma grubunun lideri ve İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi’nde görevli okyanus bilimci Dr. B.B. Cael, "Şimdilik, bu noktada gördüğümüz değişikliklerin dünyanın geleceği hakkında ne söylediğini ifade etmek zor olsa da iklim değişikliğinin okyanus ekosistemleri için önemli riskler taşıdığı oldukça iyi anlaşıldı. Sunduğumuz kanıtlar, değişimin zaten başladığını gösteriyor. Bu da bu kritik risklerin düşünüldüğünden daha erken zamanda sorunlar oluşturabileceği anlamına gelebilir” dedi.

Aşırı yağışlar üzümleri hasta etti

İklim değişikliğinin olumsuz etkilediği yerlerden birisi de Manisa oldu. Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin yüzde 70’inin yapılmakta olduğu kentin haziran ayında yoğun yağış alması, zirai mücadelenin başlamasına da engel oldu.

Ani yağış nedeniyle zirai mücadeleye erken başlanamaması, bağlarda mantar kaynaklı mildiyö hastalığına neden oldu. Özellikle Saruhanlı ile Sarıgöl ilçeleri arasındaki geniş bir alanda etkili olan hastalık, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı. Uzmanlar tarafından "epidemi" olarak tanımlanan mildiyönün Manisa’da üretim ve rekolteyi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Rodos’ta turizm diye bir şey kalmadı

Rodos’taki yangının turizme olan etkisine ilişkin değerlendirmede bulunan TatilSepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal “Rodos’da ne yazık ki şu sıralar turizm diye birşey kalmadı. Öncelik tahliye olup, sağ salim adadan ayrılmak. Tabi Ada’ya gelecek olan turistler de planlarını iptal ediyor. Türkiyeden Rodosa gidişler genellikle 3-4 farklı Yunan Adasına uğrayan Cruise gemileriyle oluyor. Bu süreçte de rotası Rodos olan gemilerin, rotalarını değiştirip farklı adalarda gün sayılarında değişiklik yaparak, Rodos’u pas geçmelerini bekliyoruz” dedi.

Farklı yerlerdeki turistler de yönünü değiştirdi

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise “Bu gibi uzun süren ve turistik bölgeleri de tehdit eden yangınlar hem o bölgede o an tatil yapanları hem de o günlerde bölgeye seyahat edecekleri negatif etkiliyor, kararlarını değiştirmelerine sebep oluyor. Rodos büyük bir ada, yangın da belirli bir bölgeyi tehdit etmesine rağmen adanın farklı yerlerindeki turistler de tatillerini başka yerlere kaydırmak istiyorlar, bu hafta sonu bizim de bazı misafirlerimiz değişiklik talebinde bulundu, tabii bizler de bu talepleri yerine getiriyoruz. Benzeri durumları özellikle Bodrum, Marmaris gibi turistik bölgelerimizde yaşadık” diye konuştu.