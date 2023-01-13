Güneş paneli ile fotosentez taklit edilerek hidrojen üretildi

Aynı şekilde, gübre üretimi gibi birçok kimyasal işlem için de gerekli olması, hidrojenin önemini gözler önüne seriyor. Bu konuda araştırmalar yapan Michigan Üniversitesi’nden bilim insanları, sürdürülebilir hidrojenin maliyetini düşürmede fayda sağlayacak olan cihazda kullanılan yarı iletkeni küçülterek hedefine ulaşıyor. Ekibin geliştirmiş olduğu ve kendi kendine iyileştirme özelliği bulunan bu yarı iletken ise 160 güneşe eşdeğer konsantre ışığa dayanıyor.

Üretilen hidrojen daha ucuz olabilir

Gezegen için bu denli önemli olan hidrojenin maliyetinin düşürülmesi kapsamında yapılan çalışmaya ilişkin konuşan UM Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Zetian Mi, yapay fotosentez cihazlarının doğal fotosentezden çok daha verimli olacağını belirterek, bu cihazların karbon nötrlüğüne giden bir yol sağlayacağını ifade ediyor. Çalışma ile yarı iletkenin boyutunu, yalnızca düşük ışık yoğunluğunda çalışan bazı yarı iletkenlere kıyasla 100 kattan daha fazla küçülttüklerini söyleyen UM Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi ve çalışmanın ilk yazarı Peng Zhou, "Teknolojimiz tarafından üretilen hidrojen çok ucuz olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.