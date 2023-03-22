Her yıl 1 milyar metre küpten fazla su filtreliyoruz

Sürdürülebilir kalkınma adına su kaynaklarının kullanıma uygun hale getirilmesi için yeni yöntemler gündeme geliyor.

Bu yöntemler arasında filtrasyon, kullanılamayan kaynaklardan elde edilen suyun yeniden kullanımını sağlayarak tatlı su kaynaklarının üzerindeki baskıyı azaltıyor. Sürdürülebilirlik odağında olabildiğince az miktarda su tüketimini hedef edinen Akkim Su Çözümleri, suyun yeniden kullanılabilir hâle gelmesini ‘Ultrafiltrasyon Membran Teknolojisi’ ile sağlıyor.

‘Ultrafiltrasyon Membran Modülü’ yatırımı ile günümüzde ileri teknoloji su arıtma sektöründe önemli bir konumda olduklarını anlatan Akkim Kimya Su Çözümleri ve Membran Teknolojileri Grup Müdürü Burak Dalkılıç “2016 yılında Yalova’da faaliyete başlayan fabrikamızda, Avrupa’dan Asya’ya kadar uzanan bölgede bu ürünün ilk ve tek üreticisi biziz.

Bu teknoloji ile her yıl 1 milyar metre küpten fazla suyu filtreliyor, berraklaştırıyor, bakteri ve virüslerden arındırıyoruz. Sistemin en önemli özelliği kullanılamaz durumda olan suların kullanılabilir hale getirilmesi.

İçilemeyecek durumda olan bulanık, bakteri ve virüs içeren bir su kaynağını filtreleyerek arındırabiliyoruz. Aynı şekilde endüstri kullanımı için yetersiz kalitede olan suyun üretimde kullanılabilir hale gelmesini de sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Burak Dalkılıç, su olmayan yerlerde denizden su üretimi teknolojisi desalinizasyon (tuzsuzlaştırma), evsel atık suların geri kazandırılmasıyla sulamada tekrar kullanımı, kirli yüzey sularının kullanılır hâle getirilmesi, tekstil boyama alanında atık suların geri kazanılması ve toplam su tüketiminin azaltılması gibi konularda da ciddi katkı sağladıklarına dikkat çekti.

"Sürdürülebilir teknoloji geliştirmeyi önemsiyoruz"

Akkim Kimya olarak, insanlığın devamlılığını sağlayacak sürdürülebilir teknoloji geliştirmeyi önemsediklerinin altını çizen Dalkılıç “Ultrafiltrasyon membran teknolojisi sayesinde yaşanabilir ve üretebilir şehirler, doğal kaynakların bulunmadığı veya uygun olmadığı bölgelerde dahi var olmaya devam edebilecek.

Su krizinin kritik sinyallerini almaya başladığımız bu günlerde böyle bir teknolojiye sahip ülkeler zor koşulları çok daha hafif şekilde atlatacak.

Üretimde yaptığımız iyileştirmelerin sonucu olan performans artışlarını çok hızlı görebiliyoruz. Ürünlerimizi kullanan iş ortaklarımız teknolojinin yarattığı farkı sahada gözlemleyebiliyorlar” dedi.

Akkim Su Çözümlerinin önceliğinin mümkün olan en az miktarda su tüketmek ve ürünlerin sunduğu sürdürülebilirlik bilincini dünyanın birçok noktasına yaymak olduğunu belirten Dalkılıç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün dünyada Akkim’in ürettiği su kimyasalları ve filtrelerle 50 milyondan fazla insan temiz suya ulaşabiliyor.

Su çözümleri ile birçok sektör ve kurumla iş birliği içerisindeyiz. Ürettiğimiz kimyasallarla çalışan arıtma tesislerini en yüksek verim seviyesine çıkartırken geliştirdiğimiz membranlarla suyun geri kazanılmasını sağlıyoruz.

Hiç durmadan kendini yeni bilgilerle güncelleyen ekibimiz inovatif teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. 2023 yılında membran filtre konusunda birçok yeni ürün yelpazemize katılacak.” 2023 yılında su çözümleri tarafında portföylerine çevreci ürünleri eklemeye devam edeceklerini söyleyen Burak Dalkılıç, bu sayede hem ülkemizde hem de dünyada sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini işaret etti.