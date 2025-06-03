İyileştirme misyonunu doğaya taşıdı: 50 bin ton plastiği geri dönüştürecek
İnsan sağlığını iyileştirmeye yönelik ürünler üreten Saytek, çevre sağlığını da iyileştirmeye odaklandı. Düzce’de 350 milyon TL’lik yatırımla geri dönüşüm tesisi kuran şirket, ikinci tesis yatırımıyla yıllık 50 bin ton geri dönüştürülmüş plastik üretmeyi hedefliyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Teknolojik gelişmelerin ve sanayileşmenin etkisiyle artan ve tüketim kültürü ve nüfus artışı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi artırdı. İnsan artık çok tüketen sağlıksız bir düzenin parçası oldu. Bu durum, her geçen gün atık miktarını artırdı. Atıkları değerlendirmenin doğru yöntemini arayan insan, baş edilmesi zor görünen atık sorunuyla mücadele etmek için ise geri dönüşüm sistemini geliştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, imalat sanayi işyerleri, maden işletmeleri, termik santraller, OSB ve hane halklarında 2022 yılında 29,4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 109,2 milyon ton atık oluştu. Bu atık miktarının 5,4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 28 milyon tonu imalat sanayi işyerlerinden kaynaklandı. Peki kaç üretici, tüketilene döngüsel ekonomiye dahil edilmesi meselesine sahip çıktı?
2001 yılında sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıkan Saytek, 2022 yılında kendine şu soruyu sordu: “Peki ya çevre sağlığını nasıl iyileştirebiliriz?” Bu kapsamda Düzce Gümüşova OSB’de 350 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdiklerini söyleyen Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, “Düzce Gümüşova OSB’de bulunan tesis yatırımımız, bugün yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine erişti. Ağırlıklı olarak ise plastik atıkların geri dönüştürülmesi alanında faaliyet gösteriyoruz. Yılda yaklaşık bin 500 tır dolusu atık plastik geri dönüştürdüğümüzü söyleyebiliriz” dedi.
2026 yılının son çeyreğinde de Konya Kulu tesisini devreye almayı planladıklarını söyleyen Özer Yıldırım, “Bu tesisimiz yıllık 20 bin ton kapasiteye sahip olacak şekilde planlandı. Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak olan Konya tesisimizde rPet flake ve orijinal pet ham maddeden levha ve gıda ambalajı üretmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine ulaşmış olacağız” diye ekledi.
Gıda temasına uygun ürünlerin %40’ı ihraç oluyor
Düzce Gümüşova OSB’deki geri dönüşüm üretim tesisimizde atık plastiklerden rPET (Recycled Poly Etilen Tereftalat), rPE (Recycled Poly Etilen) ve rPP (Recycled Poly Propilen) gibi geri dönüştürülmüş plastik ürünler üretildiğini belirten Yıldırım, “Bu hammaddeler ağırlıklı olarak gıdaya temas edebilir ambalaj ve şişe ürünlerinde, elyaf ve tekstil ürünlerinde, altyapı işlerine yönelik boru ürünlerinde kullanılıyor. Ürettiğimiz rPE ve rPP ürünlerinin büyük kısmını yurt içinde satışa sunuyor, gıdaya temas edebilir geri dönüştürülmüş rPET flake üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Geçen yıl sonu itibarıyla aralarında; Romanya, Fransa, Slovakya, İspanya, İtalya, Litvanya, Portekiz, Slovenya, Avusturya, Almanya ve Letonya olmak üzere 13 Avrupa ülkesine ihracat yaptık” dedi.
“Nitelikli hammaddeye ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz”
Geri dönüşüm maliyetlerinin yüksek olmasının en önemli sebebinin; atıkların kaynağında ayrıştırılmaması olduğunu belirten Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, “Karışık atıkların ayrıştırılması daha zorlu bir süreç ve teknik donanım gerektirmektedir. Bu hem maliyetlerimizi artırmakta hem de üretim kapasitemizi etkilemektedir. Ayrıca sektörümüzün en önemli sorunları arasında nitelikli ve yeterli miktarda hammaddeye ulaşma konusunda yaşadığımız sıkıntıları söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Hedef yüzde 80 ihracat
Gelecek dönemde hem ihracatı artırmayı hem de yurt dışı pazarını genişletmeyi hedeflediklerini belirten Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, Özellikle de Avrupa’da ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde rPET flake ihracat payının yüzde 80 olmasını hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.