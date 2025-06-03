İyileştirme misyonunu doğaya taşıdı: 50 bin ton plastiği geri dönüştürecek

Başak Nur GÖKÇAM

Teknolojik gelişmelerin ve sanayileşmenin et­kisiyle artan ve tüketim kültürü ve nüfus artışı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi ar­tırdı. İnsan artık çok tüketen sağlıksız bir düzenin parçası oldu. Bu durum, her geçen gün atık miktarını artırdı. Atıkları değerlendirmenin doğru yön­temini arayan insan, baş edil­mesi zor görünen atık soru­nuyla mücadele etmek için ise geri dönüşüm sistemini geliş­tirdi.

Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK) tarafından açıkla­nan verilere göre, imalat sana­yi işyerleri, maden işletmeleri, termik santraller, OSB ve hane halklarında 2022 yılında 29,4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 109,2 milyon ton atık oluştu. Bu atık miktarının 5,4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 28 milyon tonu imalat sanayi işyerlerinden kaynaklandı. Peki kaç üretici, tüketilene döngüsel ekonomi­ye dahil edilmesi meselesine sahip çıktı?

2001 yılında sağlık sektö­rünün ihtiyaçlarını karşıla­mak üzere yola çıkan Saytek, 2022 yılında kendine şu soru­yu sordu: “Peki ya çevre sağlı­ğını nasıl iyileştirebiliriz?” Bu kapsamda Düzce Gümüşova OSB’de 350 milyon TL’lik yatı­rımı hayata geçirdiklerini söy­leyen Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, “Düz­ce Gümüşova OSB’de bulunan tesis yatırımımız, bugün yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine erişti. Ağırlıklı olarak ise plas­tik atıkların geri dönüştürül­mesi alanında faaliyet göste­riyoruz. Yılda yaklaşık bin 500 tır dolusu atık plastik geri dö­nüştürdüğümüzü söyleyebili­riz” dedi.

2026 yılının son çeyreğinde de Konya Kulu tesisini devreye almayı planladıklarını söyle­yen Özer Yıldırım, “Bu tesisi­miz yıllık 20 bin ton kapasiteye sahip olacak şekilde planlan­dı. Konya Kulu Organize Sana­yi Bölgesi’nde kurulacak olan Konya tesisimizde rPet flake ve orijinal pet ham maddeden levha ve gıda ambalajı üretme­yi planlıyoruz. Böylece yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine ulaşmış olacağız” diye ekledi.

Gıda temasına uygun ürünlerin %40’ı ihraç oluyor

Düzce Gümüşova OSB’de­ki geri dönüşüm üretim te­sisimizde atık plastiklerden rPET (Recycled Poly Etilen Tereftalat), rPE (Recycled Poly Etilen) ve rPP (Recyc­led Poly Propilen) gibi geri dö­nüştürülmüş plastik ürünler üretildiğini belirten Yıldırım, “Bu hammaddeler ağırlıklı olarak gıdaya temas edebilir ambalaj ve şişe ürünlerinde, elyaf ve tekstil ürünlerinde, altyapı işlerine yönelik bo­ru ürünlerinde kullanılıyor. Ürettiğimiz rPE ve rPP ürün­lerinin büyük kısmını yurt içinde satışa sunuyor, gıdaya temas edebilir geri dönüştü­rülmüş rPET flake üretimimi­zin yüzde 40’ını ihraç ediyo­ruz. Geçen yıl sonu itibarıyla aralarında; Romanya, Fran­sa, Slovakya, İspanya, İtalya, Litvanya, Portekiz, Slovenya, Avusturya, Almanya ve Leton­ya olmak üzere 13 Avrupa ül­kesine ihracat yaptık” dedi.

“Nitelikli hammaddeye ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz”

Geri dönüşüm maliyetlerinin yüksek olmasının en önemli sebebinin; atıkların kaynağında ayrıştırılmaması olduğunu belirten Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, “Karışık atıkların ayrıştırılması daha zorlu bir süreç ve teknik donanım gerektirmektedir. Bu hem maliyetlerimizi artırmakta hem de üretim kapasitemizi etkilemektedir. Ayrıca sektörümüzün en önemli sorunları arasında nitelikli ve yeterli miktarda hammaddeye ulaşma konusunda yaşadığımız sıkıntıları söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Hedef yüzde 80 ihracat

Gelecek dönemde hem ihracatı artırmayı hem de yurt dışı pazarını genişletmeyi hedeflediklerini belirten Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, Özellikle de Avrupa’da ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde rPET flake ihracat payının yüzde 80 olmasını hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.