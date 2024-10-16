Kadın çiftçilerin %88,2’si tarım Bağ-Kur’unu ödeyemiyor

Türkiye Ziraat Odala­rı Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayrak­tar, 15 Ekim Dünya Kadın Çift­çiler Günü dolayısıyla bir açık­lama yaptı. Bayraktar, dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretim­de, beslenmede, gelecek nesil­lere bilgiyi aktarmada, çocuk eğitiminde, hasta ve yaşlı ba­kımında kadınların en önemli katkıyı sağladığını bildirdi.

Kadın çiftçilerin, büyük ço­ğunluğu küçük işletmelerden oluşan ülkede tarım sektörün­de erkeğin en büyük destekçi­si olduklarını dile getiren Bay­raktar, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, 755 zira­at odamıza kayıtlı toplam 933 bin 723 kadın çiftçi bulunuyor. Üyelerimizin yüzde 17,82'si ka­dın çiftçilerimizden oluşuyor" bilgisini paylaştı.

Bayraktar, SGK'nın 2023 yılı verilerine göre; Türkiye'de 4/B kapsamındaki toplam 460 bin 260 tarım Bağ-Kur'lu çiftçinin yüzde 24'ünü oluşturan 110 bin 381 kadın çiftçinin, sosyal gü­venlik sistemine kayıtlı olarak, tarım Bağ-Kur'unu kendileri­nin ödediklerini kaydetti.

“Sosyal güvenlik sistemine katılımları desteklenmeli”

Ziraat odalarına kayıtlı her çiftçinin, 5510 sa­yılı Kanun'a göre, ta­rım Bağ-Kur'lu olma zorunluluklarının bulunduğuna işa­ret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak tarım Bağ-Kur'u­nu ödeyemeyecek durumda olan, tarımsal aylık geliri 20 bin 2 liradan düşük çiftçileri­miz muafiyet belgesi alarak ta­rım Bağ-Kur’undan vazgeç­mek zorunda kalıyor. Tarım­da kadınlar iş gücünün önemli bir kısmını oluşturmasına rağ­men çoğunluğu sosyal güven­ceden yoksun durumdadır.

Zi­raat odalarına kayıtlı 933 bin 723 kadın çiftçinin sadece yüz­de 11,8'i tarım Bağ-Kur'unu ödeyerek Sosyal Güvenlik Ku­rumuna kayıtlıdır. Yani zira­at odalarına kayıtlı çalışan ka­dınların yüzde 88,2'si gelirinin düşük olması sebebiyle sosyal güvenlik sistemine kayıtlı de­ğildir. Kadın çiftçilerimizin de toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti sağlanarak sosyal gü­venlik sistemine katılımları desteklenmelidir. Kadın çift­çilerimize tarım Bağ-Kur prim desteği sağlanması kırsalda ya­pılacak en büyük reformdur.”

Bayraktar, kadınların iş gücü­ne katılım oranının artmasının ekonomik verimliliği artırarak kalkınmaya katkı sağlayacağını belirterek, kadın çiftçilerin ta­mamını kapsayacak program ve mevzuat düzenlemelerine ihti­yaç olduğunu bildirdi.

“İnternet hizmetlerine ücretsiz erişebilmeli

Şemsi Bayraktar, kırsal alanlarda kadın çiftçilerin sosyal imkanlara erişimlerinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarımda çalışan kadınlarımızın ve gençlerimizin internet hizmetlerine erişimleri ücretsiz karşılanmalıdır. Bu alanlarda kreşlere, yaşlı, engelli ve hasta bakım hizmetlerine ihtiyaç vardır. Kadınlara fırsat verildiğinde, liderlik ve değişimin temsilcisi olurlar. Kadınlar, ekonomik ve sosyal alanda güçlendirildiğinde bunun sosyal gelişime, sürdürebilir kalkınmaya ve gıda güvenliğine olumlu yansımaları olacaktır. Sadece kendi evlatlarını değil, tüm vatanımızı da doyuran, analık eden tarımın görünmez kahramanları kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum.''