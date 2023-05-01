Konya'ya Kalyon Enerji'den 1 milyar dolarlık yeşil enerji yatırımı

Konya’nın Karapınar ilçe­sinde kurulan Karapınar Güneş Enerji Santralı (GES), tam kapasite elektrik üre­timine başladı. 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki santra­le ilişkin açıklama yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Par­ti Konya Milletvekili Ziya Altun­yaldız, tesiste kurulum ve montaj çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Altunyaldız, tesisin yarın hizmete alınacağı bilgisini verdi.

Türkiye’nin yenilenebilir ener­jiyi en önde yöneten ülkelerden olmak istediğini, Konya’nın da bu alanda merkez olduğunu belirten Altunyaldız, “İçinde bulunduğu­muz güneş enerji santralı, 20 mil­yon metrekare büyüklüğe sahip, 3,3 milyon panel kullanıldı. Top­lam yatırım büyüklüğü 1 milyar dolar. 1350 megavatlık bir kurulu güce sahip. Alan itibarıyla Avru­pa’nın en büyüğü. Üretim hacmi itibarıyla da 3 milyar kilovatsaat bir enerji. Yıllık 2 milyondan fazla nüfusun elektrik giderini karşıla­yabilecek.

Neredeyse Konya’mı­zın elektrik ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak. Burası ya­pısı, büyüklüğü, yerli ve milli pa­nelleri itibarıyla çığır açan, Tür­kiye’de enerji güvenliğinde çığır açan bir santral konumunda. Ye­şil kalkınma stratejimiz çerçeve­sinde yıllık 1,5 milyon tondan faz­la da karbondioksit salınımını en­gelleyecek bir yatırımdır. Yeşil ve güvenli bir yatırım” dedi.

3 milyon 256 bin 78 güneş panelinin yüzde 80’i yerli

Santralın devreye alındığı ve Bakanlık kabulünün yapıldığı­nı söyleyen Kalyon Enerji İşlet­meler Direktörü Burak Doğru ise, “Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralı, dünyanın da en büyük güneş enerjisi santralle­rinden biri burası” diye konuştu.

Tesiste açılışa yönelik çalış­maların sürdüğü bilgisini veren Burak Doğru, “Burası kullanıl­mayan boş bir araziydi, buraya katma değer sağladı. Şimdi son rötuşları yapıyoruz. Proje süre­since yaklaşık 1000 kişi istih­dam edildi. Şu anda 150 kişiyle ilçede istihdama katkı sağlaya­cak. Santralımızda 3 milyon 256 bin 78 güneş paneli kullanıldı. Bunların hepsi yüzde 80 yerlilik­le, Ankara’daki Kalyon PV fabri­kasında üretildi ve buraya geti­rildi.

Biz de devreye aldık, çalış­tırıyoruz. Bizim için de çok gurur verici bir tablo. Burası 20 milyon metrekarelik bir alan, yaklaşık 2 bin 800 futbol sahası büyüklü­ğünde. Korumayla yükümlü ol­duğumuz tel çit etrafı da yakla­şık 33 kilometre. Çok devasa bir alan” dedi.