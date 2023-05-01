Konya'ya Kalyon Enerji'den 1 milyar dolarlık yeşil enerji yatırımı
Konya’da kurulan Karapınar Güneş Enerji Santralı'nda (GES) tam kapasite elektrik üretimine başlandı. 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki GES ile yıllık 2 milyondan fazla nüfusun elektrik gideri karşılanacak. Ayrıca yılda 1.5 milyon tondan fazla karbondioksit salımı da engellenecek.
Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulan Karapınar Güneş Enerji Santralı (GES), tam kapasite elektrik üretimine başladı. 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki santrale ilişkin açıklama yapan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, tesiste kurulum ve montaj çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Altunyaldız, tesisin yarın hizmete alınacağı bilgisini verdi.
Türkiye’nin yenilenebilir enerjiyi en önde yöneten ülkelerden olmak istediğini, Konya’nın da bu alanda merkez olduğunu belirten Altunyaldız, “İçinde bulunduğumuz güneş enerji santralı, 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip, 3,3 milyon panel kullanıldı. Toplam yatırım büyüklüğü 1 milyar dolar. 1350 megavatlık bir kurulu güce sahip. Alan itibarıyla Avrupa’nın en büyüğü. Üretim hacmi itibarıyla da 3 milyar kilovatsaat bir enerji. Yıllık 2 milyondan fazla nüfusun elektrik giderini karşılayabilecek.
Neredeyse Konya’mızın elektrik ihtiyacının tamamına yakınını karşılayacak. Burası yapısı, büyüklüğü, yerli ve milli panelleri itibarıyla çığır açan, Türkiye’de enerji güvenliğinde çığır açan bir santral konumunda. Yeşil kalkınma stratejimiz çerçevesinde yıllık 1,5 milyon tondan fazla da karbondioksit salınımını engelleyecek bir yatırımdır. Yeşil ve güvenli bir yatırım” dedi.
3 milyon 256 bin 78 güneş panelinin yüzde 80’i yerli
Santralın devreye alındığı ve Bakanlık kabulünün yapıldığını söyleyen Kalyon Enerji İşletmeler Direktörü Burak Doğru ise, “Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralı, dünyanın da en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri burası” diye konuştu.
Tesiste açılışa yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Burak Doğru, “Burası kullanılmayan boş bir araziydi, buraya katma değer sağladı. Şimdi son rötuşları yapıyoruz. Proje süresince yaklaşık 1000 kişi istihdam edildi. Şu anda 150 kişiyle ilçede istihdama katkı sağlayacak. Santralımızda 3 milyon 256 bin 78 güneş paneli kullanıldı. Bunların hepsi yüzde 80 yerlilikle, Ankara’daki Kalyon PV fabrikasında üretildi ve buraya getirildi.
Biz de devreye aldık, çalıştırıyoruz. Bizim için de çok gurur verici bir tablo. Burası 20 milyon metrekarelik bir alan, yaklaşık 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde. Korumayla yükümlü olduğumuz tel çit etrafı da yaklaşık 33 kilometre. Çok devasa bir alan” dedi.