Kora ve Mori’nin maceraları sahneye taşındı

“Yaşanabilir Bir Dünya Birlikte Kolay” mottosuyla çocuklara çevre ve geri dönüşüm bilinci aşılamayı amaçlayan şirketin bu kapsamda hayata geçirdiği “Kuşlara Fısıldayan Kız” isimli hikâye kitabı, tiyatro oyununa uyarlandı. Dasdas kadrosunun hazırladığı oyunda, Kora ve Mori’nin geri dönüşüm maceraları anlatılıyor.

Ocak ve şubat aylarında izleyicilerini bekliyor

Özlem Ovalı ve Alper Baytekin tarafından kaleme alınan oyunda, doğaya ve çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabileceği Kora adlı küçük bir kız çocuğu ve arkadaşlarının yaşadıkları üzerinden anlatılıyor. Çocukları; doğanın sesini dinlemeye, kuşlara yol arkadaşlığı yapmaya, Kora ve Mori’nin hikâyesine ortak olmaya davet eden oyun, Ocak ve Şubat aylarında DasDas’ta izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.