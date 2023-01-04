Kutup ayısı sayısı sadece son 5 yılda yüzde 27 azaldı

Kuzey Kutbu Körfezi’nin batı kıyısında yaşam süren ayılar, her sonbaharda deniz buzullarına geri dönüş sırasında, bölgenin turistik kasabası Manitoba Churchill’den geçiyor. Bu geçiş sayesinde dünyanın en iyi incelenen grubu olan ayılar, ayrıca yıllık 7.2 milyon Kanada Doları (5.30 milyon ABD Doları) değerinde yerel ayı izleme ekonomisi ile de en ünlü ekip haline gelmiş durumda. Fakat gezegeni ve canlıları olumsuz etkileyen iklim değişiklikleri gösteriyor ki, kutup ayıları popülasyonu hızlı bir şekilde azalmayı sürdürüyor.

Doğu Kanada’nın kuzeyinde yer alan Nunavut hükümetinin değerlendirme raporuna göre 2021 yılında yalnızca 618 ayının kaldığı belgeleniyor. Bu, 1980’li yıllara göre yüzde 50’lik bir düşüş anlamına geliyor. Kâr amacı gütmeyen Polar Bears International’ın baş araştırma bilimcisi John Whiteman, konuya ilişkin açıklamada bulunarak, kutup ayısı popülasyonundaki azalma için “Bazı açılardan tamamen şoke edici” diyerek, deniz tuzu kaybının durdurulmadığı takdirde bu tür düşüşlerin kutup ayılarının neslinin tükenmesine neden olabileceğini ekliyor.

Avlanmak için deniz tuzuna ihtiyaç duyan ve fokların soluma deliklerini takip eden kutup ayılarının en büyük sorunlarından biri de avlanamıyor olmaları. Bunun nedeni ise Kuzey Kutbu’nun, dünyanın geri kalanından yaklaşık dört kat daha hızlı ısınması ve Hudson Körfezi çevresinde, mevsimsel deniz buzunun ilkbaharda daha erken erirken, sonbaharda daha geç oluşması.

Son beş yılın dördünde orta derecede iyi buz koşulları görüldüğü için Hudson Körfezi’ndeki nüfus düşüşüyle beraber deniz buzu kaybı arasındaki doğrudan bağlantının henüz net olmayışı konusunda uyarıda bulunan bilim insanları, yerel fok popülasyonundaki iklim kaynaklı değişikliklerin ayı sayılarını aşağı çekebileceğini belirtiyorlar.

Kutup ayısı popülasyonundaki düşüşün nedeninin yavru ayıların ve yetişkin dişilerin sayısının azalmasından kaynaklandığını belirten bağımsız vahşi yaşam biyoloğu Stephen Atkinson, yetişkin erkek ayıların sayısının ise hemen hemen aynı kaldığı bilgisini veriyor.

Kutup ayısı popülasyonu 2100 yılına kadar çöküşe geçecek

Rusya, Alaska, Norveç, Grönland ve Kanada arasında dağılmış 19 kutup ayısı popülasyonunun var olduğu ifade edilirken, en güneydeki yerlerden biri olan Batı Hudson Körfezi’ndeki ayıların ilk kaybolanlar arasında olacağı düşünülüyor. Nature Climate Change raporuna göre ise sera gazı emisyonlarının büyük ölçüde azaltılamaması durumunda, dünyadaki kutup ayısı popülasyonlarının çoğunun 2100 yılına kadar çöküşe geçeceği belirtiliyor.