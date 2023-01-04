L'oreal Grup’tan 35 bin Euro hibe

Üzerinde yaşadığımız gezegenimiz ve içinde bulunduğumuz toplumlar için somut adımlar atmak, sosyal ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlamak, çevreyi korumak ve kadınları desteklemek için oluşturulan Gelecek için L’Oréal” programı kapsamında ayrılan 150 Milyon € kaynak, dünyanın her yerinden başvuran sivil toplum kuruluşlarının kadınlara ve çevreye yönelik projeleri aracılığıyla değerlendirilecek. Global fonun 100 Milyon €’luk kısmı önemli çevresel sorunlarla ilgili gerekli aksiyonları almak, zarar gören doğal deniz ve orman eko-sistemlerini kurtarmak üzere ve 50 Milyon €’luk kısmı ise zor şartlardaki kadınlara destek sağlamak için ayrıldı.

Global dayanışma fonuna başvuran sivil toplum kuruluşu Imece France, Türkiye’deki partner organizasyonu İmece İnisiyatifi Derneği’nin hayata geçirdiği “Solar Age” ve “Basmane'de Okula Dönüş” programları için L’Oréal Grup fonundan 35 bin Euro hibe almaya hak kazandı.

İmece İnisiyatifi Derneği’nin çalışmalarıyla 2022 yılında;

- 60 mülteci kadın güneş enerjisiyle tanıştı.

- 30 kadının gelirlerini artırdı.

- 49 kadın cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilinçlendirme faaliyetlerini takip etti.

- Şiddet mağduru 14 kadının hukuk ve sağlık hizmetlerine erişimi desteklendi.

- Haftalık 19 mülteci çocuk okul desteğine erişti.

- 25 kadın agroekoloji eğitimi aldı.

- Solar Age programından dolaylı olarak 100 kişi yararlandı.

“Ülkemizdeki dezavantajlı gruplarda yer alan bireylerin hayatlarına dokunabiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz”

L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, konu hakkında “Grubumuz, dünyanın sınırlı kaynaklarına ve toplumların içinde olduğu koşullara saygılı, yeni nesil bir değişim modeli olan ‘Gelecek için L’Oréal’ sürdürülebilirlik programı kapsamında sağladığı dayanışma fonu ile sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık konularında taahhütlerini güçlendiriyor. Bu doğrultuda Türkiye’de attığımız adımlara bir yenisini daha ekledik. Mülteciler için ilham ve umut verici projeler gerçekleştiren İmece İnisiyatifi Derneği’ne 35 bin Euro hibe desteği sağladık. L’Oréal Grup global fonu aracılığıyla ülkemizdeki dezavantajlı gruplarda yer alan bireylerin hayatlarına dokunabiliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadınların güçlendirilmesini amaçlayan ve çevrenin korunmasına katkı sağlayarak döngüsel ekonomiyi destekleyen projeleriyle tüm STK’ları, fondan yararlanabilmek için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.” dedi.

İmece İnisiyatifi Derneği Başkan Yardımcısı Kesire Topaloğlu, konu hakkında “İmece İnisiyatifi Derneği olarak yerinden edilmiş ve ekonomik dezavantajlı insanları ayrım gözetmeksizin desteklemek, eğitimlerine katkı sağlamak ve güçlendirmek konularında, yoğunlukla İzmir’in unutulmuş yerleşimlerinde çalışıyoruz. Yerinden edilmiş insanların ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler yaratmayı başarmak için empatinin, eğitim ve güçlendirme programları yürütmenin esas olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Solar Age ve Basmane’de Okula Dönüş programlarımızın destekleniyor olması bizim ve yararlanıcılarımızın umudunu arttırmakla beraber, güneş enerjisi gibi sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanarak kadınların güçlendirilmesine, hareket halindeki insanları zorlu yolculuklarında desteklememizi ve çocukların okullulaşma süreçlerine katkı sağlamamızı mümkün kılıyor. Dolayısıyla L’Oréal Grup’a destekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Solar Age programı ile mülteci kadınlar güneş enerjili taşınabilir cihazlar üretiyor

Solar Age programı, Türkiye'deki mülteci kadınlara bir güneş enerjisi mühendisliği programı sunuyor. Programın bir parçası olan kadınlar, aldıkları eğitimin sonunda güneş panelleri, elektrik lehimleme gibi kurulumları öğreniyor ve “Energy For Everyone” (EFE) isimli güneş enerjili taşınabilir powerbank yapabiliyor. EFE, mülteciler için özel olarak tasarlanmış bir güneş enerjili taşınabilir cihaz olma özelliği taşıyor. Işık ve telefon şarjı sağlayan cihazla yolculuklarında zor durumda kalmış bireyler kurtarma servislerini arayabiliyor. İmece, 2022 yılında 60 mülteci kadına eğitim verdi, Bosna ve Ukrayna'da sürgün yolunda 320 EFE’yi (güneş enerjili taşınabilir powerbank) ücretsiz dağıttı. Ayrıca Program kapsamında katılımcılara yönelik cinsel sağlık konusunda bilinçlendirme oturumları ve atölyeler de düzenlendi.

19 çocuk derslerini Okula Dönüş programı sayesinde takip edebiliyor

Okula Dönüş programı ise İzmir'in Basmane semtinde yaşayan mülteci çocukların okula erişimine destek oluyor. Her hafta 19 çocuk matematik, edebiyat, okuma-yazma, Türkçe ve yabancı dil derslerini program sayesinde takip edebiliyor. Derslerin yanı sıra çocuklar çeşitli sanatsal aktivitelere de katılım sağlayabiliyor.