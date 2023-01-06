Meyve-sebze kabukları dekoratif ürünlere dönüştürülüyor

Biyoçözünür-biyobozunur ürünlerin, herhangi bir kimyasal işlem gerektirmeden doğa şartlarında kendiliğinden parçalanabildiğini ifade eden Aykın, atıkların ekonomiye kazandırıldığını vurguluyor.

Çalışmaları kapsamında rafadan yumurta anlamına gelen kendi markası ‘Alakok’u 2021 yılında kuran Aykın, “Adı üzerinde; ne katı, ne sıvı, ne yarım, ne tam. 'Kendine özgü çizgileriyle mükemmel olmayanı sevmenin, onu kendi hali ile olduğu gibi görmenin güzelliği' felsefesiyle yola çıkan ve hayal gücü ile süslenip somutlaşan bir oluşum” ifadesini kullanıyor.

Doğaya toksik madde bırakmıyor

Kullandığı ürünlerin doğal içerikleri sayesinde, parçalanma sonucunda doğaya toksik madde bırakmadıklarını da vurgulayan Aykın, "Gübre, yakıt gibi birçok sektörde değerlendirilen organik atıklar, ürünlerimizin temel ham maddesi. İşlevselliğini yitirmiş, amacından farklı olarak kullanılabilen meyve, sebze kabuğu ve posalar birer objeye dönüşüyor” diyor.

Ürünlerinin, çanak, sunumluk, tütsülük, mumluk, takılık gibi farklı kullanım alanları olduğu bilgisini veren tasarımcı Aykın, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Son kullanıcı, ömrünü tamamladığını düşündüğü ürünü doğaya bırakabilir. Doğada kendiliğinden çözünebilen, her parçası el emeği ile hazırlanan bu ürünleri kullanırken aynı zamanda sıfır atık hareketine katkıda bulunabilirsiniz."

Doğayı iyileştirme adımları artık daha fazla sorgulanıyor

Atıklarla ilgili insanların eskiye göre daha dikkatli davrandığını ve doğayı iyileştirme adımları hususunda daha fazla sorgulamaların olduğunu belirten Aykın, Alakok’un da kendi alanında çözümler üretmeye ve atıkları azaltmaya destek olacak tasarımlar geliştirmeye devam edeceğini söylüyor.

Çöpe atılan organik atıkların işe yarayacağı fikrinin insanlara aşılanması ve bu konuda bilinçlenmenin artırılması amacıyla Alakok, restoran, kafe ve bireylerden de posa ve kabuk bağışı kabul ediyor. Bunun için tek gereken şey firmanın internet sitesindeki formu doldurmak.

“Sıfır atık mutfak”

Posa ve kabuk bağışı yapan işletmelerinin sayısının her geçen gün daha da arttığını hatırlatan Aykın, özellikle ‘sıfır atık mutfak’ kavramına bir adım daha yaklaşmak isteyen işletmelerin bağışta bulunduğunun da altını çiziyor. Aykın, "Depo alanımız çerçevesinde işletmelerin organik atıklarını topluyor ve kendi kabuk ve posalarından özel tasarımlı biyoçözünür ürünler yapıyoruz” diyor