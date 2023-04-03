Pınar Su, kâğıt kullanımını yüzde 25 azalttı

Pınar Su ve İçecek, sürdürü­lebilirlik alanında yaptığı iyileştirmeler sonucunda elde edilen çıktıları paylaştı. Konu­ya ilişkin bilgilendirmede bulu­nan Pınar Su ve İçecek Oparas­yonlar Direktörü Koral Kalpak­lıoğlu, iklim değişikliğine sebep olan tüm faktörlerin bertaraf edilmesi için çaba gösterdikle­rinin altını çizdi.

Kalpaklıoğlu, “2012 yılından 2022 yılına ka­dar ambalaj ağırlıklarındaki dü­şüş 0,5L ürün grubunda yüzde 35’e, 0,33L ürün grubunda yüz­de 30’a, 1,5L ürün grubunda yüzde 24’e ve 5L ürün grubunda da yüzde 28’e ulaştık” dedi.

Bir önceki yıla göre birim ürün başına ortalama yüzde 14 daha az kâğıt malzeme, birim ürün başına yüzde 25 daha az kâğıt malzeme kullandıkları­nın bilgisini veren Kalpaklıoğ­lu, “Toplam enerji tüketimimi­zi de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında azalttık. LNG tü­ketiminde ise bir önceki yıla gö­re yüzde 4,61 oranında düşüş el­de ettik" diye konuştu.