Pınar Su, kâğıt kullanımını yüzde 25 azalttı
Pınar Su ve İçecek, sürdürülebilirlik alanında yaptığı iyileştirmeler sonucunda elde edilen çıktıları paylaştı.
Pınar Su ve İçecek, sürdürülebilirlik alanında yaptığı iyileştirmeler sonucunda elde edilen çıktıları paylaştı. Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Pınar Su ve İçecek Oparasyonlar Direktörü Koral Kalpaklıoğlu, iklim değişikliğine sebep olan tüm faktörlerin bertaraf edilmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizdi.
Kalpaklıoğlu, “2012 yılından 2022 yılına kadar ambalaj ağırlıklarındaki düşüş 0,5L ürün grubunda yüzde 35’e, 0,33L ürün grubunda yüzde 30’a, 1,5L ürün grubunda yüzde 24’e ve 5L ürün grubunda da yüzde 28’e ulaştık” dedi.
Bir önceki yıla göre birim ürün başına ortalama yüzde 14 daha az kâğıt malzeme, birim ürün başına yüzde 25 daha az kâğıt malzeme kullandıklarının bilgisini veren Kalpaklıoğlu, “Toplam enerji tüketimimizi de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında azalttık. LNG tüketiminde ise bir önceki yıla göre yüzde 4,61 oranında düşüş elde ettik" diye konuştu.