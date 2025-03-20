Plastik hammadde ithalatında Avrupa’da 2’nciyiz
Çevre kirliliği ile mücadelede ilk sırada geri dönüşümün geldiğine dikkat çeken Burpol Polimer Plastik Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Ortaya çıkan atıkların büyük bir bölümünün geri dönüştürülerek, yeniden ekonomiye kazandırılmalı” dedi.
Dünyanın sınırlı kaynakları hızla tükeniyor. Bu nedenle çevre kirliliği ve küresel ısınma için acilen harekete geçilmesi gerekiyor. 18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü kapsamında değerlendirmede bulunan Burpol Polimer Plastik A.Ş.’nin Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Dünyadaki kaynaklar hiç bitmeyecekmiş gibi hoyratça tüketiliyor.
Oysa kaynaklar sınırlı ve hızla tükeniyor. Çevre kirliliği ve küresel ısınma, acil çözmemiz gereken sorunlar olarak önümüzde. Dünyanın yaşanabilir bir gezegen olarak kalabilmesi bizim elimizde ve gelecek nesiller için bunu yapmak zorundayız. AB de bu amaçla 2030’da karbon emisyonunun yarıya düşürülmesi ve 2050’de net sıfır emisyon hedefini açıkladı. Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken adımların başında da geri dönüşüm geliyor” dedi.
Türkiye’nin plastik ham madde tüketiminde Avrupa’da ikinci sırada yer aldığını dile getiren Yıldırım, “Üretimde ham madde olarak kullanmak üzere her yıl milyarlarca dolarlık plastik ithal ediyoruz. Bu da cari açığa neden oluyor. Oysa geri dönüşüm yöntemleriyle ülkemizdeki atıklardan plastik ham madde elde etmek mümkün. Plastikler, geri dönüşümü kolay malzeme olma özelliğine sahip. Plastik malzeme eritilip yeniden şekil verildikten sonra defalarca kullanılabiliyor. Örneğin; otomotivde kullanılan plastiklerin yüzde 75’i geri kazanılabilir ürünlerdir. Geri kazanılmış ürünler tekrar otomotiv sektöründe plastik olarak kullanılabilmektedir. Plastik malzemenin tercih edilmesiyle enerjiden ve maliyetten de tasarruf sağlanabilmektedir” ifadelerinde bulundu.
Her atık bir ekonomik değer
Ortaya çıkan atıkların büyük bir bölümünün geri dönüştürülerek, yeniden ekonomiye kazandırılabileceğini, böylelikle çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı önlem alınabileceğini ifade eden İlkay Yıldırım, “Her atık bir ekonomik değerdir. Dönüştürülebilir malzemeler atık veya çöp değil, yeniden üretim için ham madde, yani milli servet olarak görülmelidir. Geri dönüşüm, Bursa ekonomisi ve ülke ekonomisi için bir zorunluluktur. Bu nedenle geri dönüşüm bilinci yaygınlaştırılmalıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.
“Geri dönüştürülmüş hammadde zorunlu”
İlkay Yıldırım, açıklamasında Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BRI) verilerine göre dünyanın hammadde ihtiyacının yüzde 40’ının geri dönüştürülebilirler atıklar ile karşılandığını ifade ederek, AB’nin sıfır emisyon kararı gereği ihracat yapacak firmaların sürdürülebilirlik kapsamında geri dönüşebilen ham madde kullanmak zorunda olduğuna dikkati çekti.
Plastik kullanımı azaldı geri dönüşüme olan ilgi arttı
Özellikle plastik atıkların sanayi için büyük önem taşıdığını söyleyen Burpol Polimer Plastik A.Ş.’nin Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Geri dönüştürülmüş plastik ham maddenin kullanımı her sektörde zorunlu hale geliyor, sürdürülebilirliğe önem veren firmalar petrolden imal edilen plastik ham maddeye alternatif olarak dönüştürülebilir (recyle) atıklardan üretilen ürünleri kullanmaya başladı.
İhracat yapan firmalar artık geri dönüşümlü ham maddeler kullanarak karbon emisyonlarını azaltıyor. Bu durum da plastik atıklara ve onların geri dönüştürülmesine olan ihtiyacı artırıyor. Bu nedenle atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşüm sitemlerinin uygulanması gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor” diye konuştu.
Türkiye'de geri dönüşüm seferberliği ilan edilmeli
Yeşil mutabakat kıstasları kapsamında nötr karbon seviyesi hedefine ulaşmak için ülkemizde geri dönüşüm seferberliği ilan edilmesi gerektiği önerisinde bulunan Burpol Polimer Plastik A.Ş.’nin Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Başta otomotiv, tekstil ve beyaz eşya olmak üzere sektörler üretimlerinde daha fazla geri dönüştürülmüş ham madde kullanmak üzere kapsamlı tedbirler almalıdır” dedi.