Plastik hammadde ithalatında Avrupa’da 2’nciyiz

Dünyanın sınırlı kay­nakları hızla tükeni­yor. Bu nedenle çev­re kirliliği ve küresel ısınma için acilen harekete geçilme­si gerekiyor. 18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü kapsa­mında değerlendirmede bu­lunan Burpol Polimer Plastik A.Ş.’nin Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Dünyadaki kay­naklar hiç bitmeyecekmiş gi­bi hoyratça tüketiliyor.

Oysa kaynaklar sınırlı ve hızla tü­keniyor. Çevre kirliliği ve kü­resel ısınma, acil çözmemiz gereken sorunlar olarak önü­müzde. Dünyanın yaşanabi­lir bir gezegen olarak kalabil­mesi bizim elimizde ve gele­cek nesiller için bunu yapmak zorundayız. AB de bu amaç­la 2030’da karbon emisyo­nunun yarıya düşürülmesi ve 2050’de net sıfır emisyon hedefini açıkladı. Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken adımların başında da geri dö­nüşüm geliyor” dedi.

Türkiye’nin plastik ham madde tüketiminde Avru­pa’da ikinci sırada yer aldığı­nı dile getiren Yıldırım, “Üre­timde ham madde olarak kullanmak üzere her yıl mil­yarlarca dolarlık plastik ithal ediyoruz. Bu da cari açığa ne­den oluyor. Oysa geri dönü­şüm yöntemleriyle ülkemiz­deki atıklardan plastik ham madde elde etmek mümkün. Plastikler, geri dönüşümü kolay malzeme olma özelli­ğine sahip. Plastik malzeme eritilip yeniden şekil veril­dikten sonra defalarca kulla­nılabiliyor. Örneğin; otomo­tivde kullanılan plastiklerin yüzde 75’i geri kazanılabilir ürünlerdir. Geri kazanılmış ürünler tekrar otomotiv sek­töründe plastik olarak kulla­nılabilmektedir. Plastik mal­zemenin tercih edilmesiy­le enerjiden ve maliyetten de tasarruf sağlanabilmektedir” ifadelerinde bulundu.

Her atık bir ekonomik değer

Ortaya çıkan atıkların bü­yük bir bölümünün geri dö­nüştürülerek, yeniden eko­nomiye kazandırılabileceği­ni, böylelikle çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı önlem alınabileceğini ifade eden İl­kay Yıldırım, “Her atık bir ekonomik değerdir. Dönüştü­rülebilir malzemeler atık veya çöp değil, yeniden üretim için ham madde, yani milli servet olarak görülmelidir. Geri dö­nüşüm, Bursa ekonomisi ve ülke ekonomisi için bir zorun­luluktur. Bu nedenle geri dö­nüşüm bilinci yaygınlaştırıl­malıdır” şeklinde açıklama­larda bulundu.

“Geri dönüştürülmüş hammadde zorunlu”

İlkay Yıldırım, açıklama­sında Uluslararası Geri Dö­nüşüm Bürosu (BRI) verileri­ne göre dünyanın hammadde ihtiyacının yüzde 40’ının geri dönüştürülebilirler atıklar ile karşılandığını ifade ederek, AB’nin sıfır emisyon kararı gereği ihracat yapacak firma­ların sürdürülebilirlik kapsa­mında geri dönüşebilen ham madde kullanmak zorunda ol­duğuna dikkati çekti.

Plastik kullanımı azaldı geri dönüşüme olan ilgi arttı

Özellikle plastik atıkların sanayi için büyük önem taşıdığını söyleyen Burpol Polimer Plastik A.Ş.’nin Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Geri dönüştürülmüş plastik ham maddenin kullanımı her sektörde zorunlu hale geliyor, sürdürülebilirliğe önem veren firmalar petrolden imal edilen plastik ham maddeye alternatif olarak dönüştürülebilir (recyle) atıklardan üretilen ürünleri kullanmaya başladı.

İhracat yapan firmalar artık geri dönüşümlü ham maddeler kullanarak karbon emisyonlarını azaltıyor. Bu durum da plastik atıklara ve onların geri dönüştürülmesine olan ihtiyacı artırıyor. Bu nedenle atıkların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşüm sitemlerinin uygulanması gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor” diye konuştu.

Türkiye'de geri dönüşüm seferberliği ilan edilmeli

Yeşil mutabakat kıstasları kapsamında nötr karbon seviyesi hedefine ulaşmak için ülkemizde geri dönüşüm seferberliği ilan edilmesi gerektiği önerisinde bulunan Burpol Polimer Plastik A.Ş.’nin Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Başta otomotiv, tekstil ve beyaz eşya olmak üzere sektörler üretimlerinde daha fazla geri dönüştürülmüş ham madde kullanmak üzere kapsamlı tedbirler almalıdır” dedi.