Plastikçiler 1 Ocak 2019’a kilitlendi

21 Mayıs 2018

BURSA - AB ile uyum çalışmaları kapsamında 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetlerin marketlerde ücret karşılığı temin edilmesini öngören Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne ilişkin sektörde tartışmalar sürüyor. Sektör temsilcileri poşetlerin paralı satılmasının yerine, geri dönüşümün teşvik edilmesi gerektiğini savundu. Düzenleme kapsamında ülke genelinde 31 Aralık 2019’a kadar kişi başı yıllık plastik torba kullanımının 90’ı, 31 Aralık 2025’e kadar ise 40’ı aşmayacak şekilde azaltılması esas alınıyor.

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Biliktü, sektör olarak kararla ilgili tedirginlik yaşadıklarını kaydetti. Dönem dönem bazı firmaların paralı poşet uygulamasını hayata geçirmeye çalıştığını hatırlatan Biliktü, ancak bu uygulamaların kalıcı olmadığını vurguladı. Biliktü, “Poşetlerin parayla satılması alışveriş merkezlerinin maliyetten kaçınması, hatta para kazanmalarını sağlamaya yönelik bir konu. Ancak plastik poşet kullanımını geri dönüştürülebilir hale getirirseniz o zaman ekonomiye katkısı olacaktır” dedi. Pek çok satış noktasına talepler doğrultusunda doğada çözünebilir plastik poşet üretimi yapıldığını belirten Biliktü: “Doğada çözünebilir plastik ürünün hammaddesi normal hammaddeden 5 kat daha pahalı. Plastiklerin kullanıldıktan sonra geri dönüştürülebilir olması çok daha akılcı. Kaynak israfının önüne geçer” dedi.

Plastik, Kauçuk ve Ambalaj sektörünü temsil eden BTSO 14. Komite Başkanı Kağan Yeşil de alışveriş noktalarında plastik poşetlerin parayla satılmasının daha bilinçli tüketime yol açacağını belirterek, doğada yok olan poşet kullanımının geri dönüşüm sektörüne darbe vurduğunu söyledi.

İlçe belediyelerinden bez torba atağı

Bursa’da ilçe belediyeleri de plastik poşet kullanımının azaltılması için kolları sıvadı. Nilüfer Belediyesi, naylon poşet yerine bez torba kullanımının arttırılması için başta okullar olmak üzere çeşitli kurumlarda farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi de Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 2008 yılından bu yana plastik poşet kullanımını azaltmak, çevre ve insan sağlığına zararlarını anlatmak adına çeşitli çalışmalar yürütüyor.