SAF için 30 ülkede 130'dan fazla yeni proje başlatıldı

Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı SAF’ta beklenen üretim artışının havacılık trafiğinin en büyük bölümünü oluşturan Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik'i kapsayacak olması havacılık endüstrisi tarafından mutlulukla karşılandı. IATA Genel Direktörü Willie Walsh, "2050 yılında ihtiyaç duyulan karbon azaltımının yaklaşık yüzde 62'sinin sürdü rülebilir havacılık yakıt kullanımı ile sağlanacak. Bizim için bu önemli.

Beklenen üretim artışı son derece cesaret verici. Bunu gören hükümetlerin sürdürülebilir havacılık yakıtların üretimden adil pay almasını sağlamak için harekete geçmesi gerekiyor dedi. Havacılık sektörünün bu iyimser beklentilerini destekleyen haberler de artarak devam ediyor.

SAF üretimi 2022 yılında üç kat artarak yaklaşık 300 milyon litreye (240.000 ton) ulaştı ve potansiyel SAF üretimine yönelik proje duyuruları hızla artıyor. IATA’ya gelen bilgiler 30 ülkede 85'ten fazla üretici tarafından duyurulan 130'dan fazla yenilenebilir yakıt projesinin başlatıldığına işaret ediyor.