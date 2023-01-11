Samsung sürdürülebilirlik alanında yeni dönem başlatan inovasyonlarını CES23’te tanıttı

“Hedefimiz, global düzeyde en yüksek enerji verimliliğini sunabilen ev aletleri markası haline gelmek. En yeni ürün ve iş birliklerimiz sayesinde sürdürülebilirliği daha geniş kitlelerin yaşamının bir parçası haline getireceğiz.”

Ev kaynaklı karbon ayak izinin azaltılması için çalışılıyor

SmartThings Platformu’na bağlı cihaz sayısının 80 milyonu aştığı Samsung, bu platform aracılığıyla kullanıcıların ev kaynaklı karbon ayak izini azaltabilmesine yönelik yeni yöntemler sunarak genişlemeye devam ediyor. Yapay Zeka Destekli Enerji Modu ile daha fazla cihaz ve bölgede desteklenirken, buzdolaplarında yüzde 15, klimalarda yüzde 20, çamaşır makinelerindeyse yüzde 35 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor.

Samsung, SmartThings Energy hizmetinde yaptığı geliştirmeleri ile ABD Çevre Koruma Kurumu (EPA) Akıllı Ev Enerji Yönetim Sistemleri (SHEMS) sertifikasına layık görülürken, SmartThings ise Samsung’un bu sertifikayı alan, kitlesel olarak piyasaya sürülen ilk Akıllı Ev Enerji Yönetimi Sistemi olduğunu belirtiyor.

30 bin kişilik sürdürülebilir konut projesi inşa edilecek

Enerji bağımsızlığını daha çok eve taşımak isteyen şirket, evde sıfır karbon inisiyatifine Smart City Project (Akıllı Kent Projesi) ile yeni bir kilometre taşı daha eklerken, Sterling Ranch ve teknoloji ortağı Siemens işbirliğiyle geliştirilen Smart City Project kapsamında da Sterling Ranch’in, Littleton Colorado’da 30 bin kişinin yaşayacağı sürdürülebilir bir konut projesi inşa edeceği öğrenildi.

Smart City Project’te verileri takip eden ana etkileşim uygulaması olarak Samsung SmartThings Energy uygulamasının kullanılacağı belirtilirken, Samsung ev aletleri ile de enerji, su ve doğalgaz kullanımına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sağlanacağı ve proje genelinde güneş panelleri ve ev akülerinin enerji üreterek depolayacağı ifade ediliyor. Böylece enerji verimliliğine sahip ev aletlerinin sarfiyatı azaltacağı ve su kullanımını takip ederek kaynakların korunmasına destek olması amaçlanıyor.

Bir yılı aşkın bir süredir giysilerdeki mikroplastiklerin çamaşır yıkama sonrası okyanus ve diğer su kaynaklarında yarattığı kirliliğin önlenmesi için çalışan Samsung ve Patagonia işbirliği sonucunda ise yeni Mikrofiber Azaltımı Döngüsü ve filtre teknolojilerinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Özellikle mikroplastiklerle mücadelede büyük bir aşama olan Mikrofiber Azaltımı Döngüsü ile de mikroplastik emisyonunun yüzde 54 oranında azalması hedefleniyor. Öte yandan Avrupa’da kullanılmakta olan bu teknolojinin 2023 yılının Şubat ayından itibaren Kore’de ve yakın bir zamanda da ABD’de kullanılmaya başlanacağı bilgisi veriliyor.

Samsung ve Patagonia işbirliğinin geliştirmiş olduğu diğer bir teknoloji ise Mikrofiber Azaltımı Filtresi. Su ekosistemlerindeki mikrofiber kirliliğinin önlenmesine ilişkin büyük potansiyele sahip olan bu teknoloji ile mikroplastiklerin yıkama esnasında filtrelenerek, su kaynaklarına karışması önleniyor. Filtrenin ise 2023’ün ikinci yarısından itibaren Avrupa’daki bazı Samsung çamaşır makinesi modellerinde satışa sunulacağı ve filtrenin ayrıca satın alınması ve markası fark etmeksizin piyasadaki tüm çamaşır makinelerinde kullanımının da mümkün olacağı belirtiliyor.