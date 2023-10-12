Şeker kamışı ile yüzde 90’a varan emisyon tasarrufu

Başak Nur GÖKÇAM

Gelişmiş Biyoenerji ve Biyoürünler İnovasyon Merkezi’ndeki Illinois Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi araştırmacıları, çevre dostu kimyasal üretime yönelik yeni bir buluşa imza attılar. Şeker kamışı kullanarak, endüstriyel kimyasal olan ve tarım ile ecza biliminde sıklıkla tercih edilen değerli bir asit türü olan süksinik asidi üreten ekip, aside karşı dayanıklı bir maya tasarlamayı başardı.

Tasarladıkları maya ile uygun maliyetli bir boru hattı oluşturan araştırmacıların hedefi, petrol bazlı işlemler yerine mahsullerden endüstriyel açıdan önemli organik asit üreterek kullanmak ve bu sayede sera gazı emisyonlarını azaltmak.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan CABBI’nin Dönüşüm Teması Lideri ve Kimya ve Biyomoleküler Mühendislik Profesörü (ChBE) ortak yazar Huimin Zhao, tasarlanan boru hattının, CABBI’nin mahsullerden sürdürülebilir biyoyakıt ve biyokimyasallar geliştirme çalışmalarında hedeflediği diğer endüstriyel açıdan önemli organik asitleri üretmek için kullanılabileceği bilgisini verdi.

Dönüşüm araştırmacılarının ise fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, geleneksel petrol bazlı üretime alternatif olarak bitki biyokütlesini günlük ürünlerde kullanılan kimyasallara dönüştürmek için mikropları kullandığı öğrenildi.

Çalışma sonucunda elde edilen değerli asit ile toplu fermantasyon ve sonraki işlemlerden sonra genel olarak yüzde 64’lük bir verim elde edildiği görüldüğü bildirildi. Buna ilişkin konuşan Zhao, “Genetik mühendisliği yoluyla daha yüksek üretim seviyelerinin ve aşağı yöndeki ayrımın ortadan kaldırılmasından kaynaklanan daha düşük maliyetlerin birleşimi, süreci ’çok çekici’ hale getirdi” dedi.

“Büyük ölçekli faydaları olabilir”

Araştırmanın bulgularına göre değerli asitten tasarlanan boru hattı ile sera gazı emisyonları, fosil yakıt bazlı üretim süreçlerine göre yüzde 34 ila yüzde 90 oranında azaltım sağladı. Elde edilen bulguya ilişkin konuşan Illinois Entegre Biyoişlem Araştırma Laboratuvarı (IBRL) İcra Direktörlerinden Jeremy Guest, “Metabolik mühendislikteki bu ilerlemelerin, döngüsel bir biyoekonomiyi desteklemek için aynı anda maliyetleri ve çevresel etkileri azaltarak büyük ölçekli faydaları olabilir” ifadelerinde bulundu. Araştırmacılar, süksinik asit üretim sürecinin ticarileştirilmesini desteklemek için yakında daha fazla ölçek büyütme çalışması planlıyorlar.

230’dan fazla üye kuruluş finanse ediyor

Nature Communications’dayayınlanan çalışma, ABD Enerji Bakanlığı Biyoenerji Araştırma Merkezi olan CABBI tarafından yönetiliyor ve şirketler, üniversiteler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere ülke çapında 230’dan fazla üye kuruluşun bulunduğu bir Üretim İnovasyon Enstitüsü olan BioMADE tarafından finanse ediliyor. BioMADE, ABD Savunma Bakanlığı tarafından katalize ediliyor ve biyoendüstriyel üretim yeniliği, eğitim ve iş birliği yoluyla Amerika’nın geleceğini güvence altına almak için çalışıyor.