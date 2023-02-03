Sulak alanların yüzde 35’i son 50 yılda yok oldu

Ancak küresel ısınma, kuraklık, tarım ve inşaat için drenaj ve dolgu, aşırı avlanma, kaynakların aşırı kullanımı, istilacı türler gibi etkenler, söz konusu sulak alanları tehdit ediyor ve dünyanın en çok tehdit altında olan ekosistemi olan sulak alanlar, ormanlardan 3 kat daha hızlı bir yok oluş yaşıyor.

Her yıl yüzde 1 azalma görülüyor Sulak alanlarda her yıl yaklaşık yüzde 1 oranında azalma görülüyor. 1970’ten bu yana dünya genelindeki sulak alanların yüzde 35’i yok olmuş durumda. Sel, kuraklık, aşırı yağış gibi olağanüstü hava olaylarının etkisini azaltabilen sulak alanların, ayrıca aşırı yağış durumunda fazla suyu depolayarak, taşkınları kontrol etme özelliği de bulunuyor. İçme suyu elde edilmesinin yanı sıra gıda tedarikin sağlanmasında da önem arz eden sulak alanlarda yetiştirilen pirincin ise 3.5 milyar insanın temel besin maddesi olduğu biliniyor.